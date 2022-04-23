"Газпром" може втратити третину експорту газу в Європу в 2022 році, - Reuters — Finance.ua
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"Газпром" може втратити третину експорту газу в Європу в 2022 році, - Reuters

Вчора 04:42Енергетика
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Експорт газу підконтрольного кремлю «Газпрому» в Європу може скоротитися приблизно на третину в цьому році через конкуренцію зі скрапленим природним газом і планів переходу на розрахунки в рублях. На росію припадає близько 40% поставок газу в Європу, але Захід все активніше намагається відмовитися від російського палива з тих пір, як 24 лютого москва почала вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
Плани стягувати плату з «недружніх» країн за продаж газу в рублях також підірвали перспективи експорту російського газу, вважають аналітики, оскільки Європа заявила, що це рівносильно" шантажу", і майже одноголосно відмовилася підкоритися.
Сергій Капітонов з енергетичного центру Московської школи управління «Сколково» сказав, що поставки «Газпрому» в Європу можуть скоротитися на 40-45 млрд кубометрів цього року з приблизно 150 млрд кубометрів у 2021 році.
Синдре Кнутссон, глава відділу досліджень газового ринку в Rystad Energy, сказав, що обсяги газопроводу можуть впасти ще більше, «під впливом прагнення покупців стати менш залежними від росії, або через те, що росія стримує обсяги, наприклад, через розбіжності з приводу того, в якій валюті газ повинен бути оплачений».
Він також не виключив зупинки потоків через Україну, якщо війна завадить безпечному продовженню роботи трубопроводу.
Найбільшими споживачами газу «Газпрому» в Європі у 2021 році були Німеччина (45,8 млрд куб. м), Італія (20,8 млрд куб. м) і Австрія (13,2 млрд куб. м).
росія є головним постачальником Німеччини, поставляючи трохи менше третини її газу, в той час як Італія отримує близько 40% імпортованого газу, а Австрія — 80% природного газу з країни.
Поки тільки Угорщина погодилася перейти на схему «газ за рублі», при якій покупці здійснюють платежі в іноземній валюті через російський «Газпромбанк», який згодом конвертує її в рублі.
Минулого тижня у внутрішній ноті Єврокомісії говорилося, що оплата російського газу в рублях покупцями з Євросоюзу порушить режим санкцій ЄС проти москви.
За матеріалами: РБК-Україна
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