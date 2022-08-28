Газовий дефіцит: у Швейцарії просять компанії перевести співробітників узимку на дистанційну роботу — Finance.ua
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Газовий дефіцит: у Швейцарії просять компанії перевести співробітників узимку на дистанційну роботу

Світ
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Газовий дефіцит: у Швейцарії просять компанії перевести співробітників узимку на дистанційну роботу
Газовий дефіцит: у Швейцарії просять компанії перевести співробітників узимку на дистанційну роботу
Уряд Швейцарії оголосив про намір досягти скорочення споживання газу на 15% на найближчий зимовий період.
Згідно з рішенням уряду, споживання газу має бути знижено на 15% у період з жовтня цього року до березня наступного року порівняно із середнім показником за останні п’ять років. Зазначається, що Берн добровільно ставить перед собою таку мету, щоб уникнути дефіциту газу цієї зими.
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Крім того, уряд країни закликав промислові компанії, сферу послуг та адміністративні будинки знизити стандартну температуру, встановлену на термостатах.
У свою чергу, швейцарським компаніям на цей період рекомендовано перевести співробітників на дистанційну роботу, щоб зменшити кількість приміщень, що опалюються, а місцевим жителям — відключити невикористовувані прилади, які споживають енергію, а також по можливості не тримати включеними комп’ютери.
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У повідомленнях зазначається, що таким чином країна поставила собі за мету, аналогічну тій, яка цього літа була погоджена в ЄС.
Влада Швейцарії пояснила, що країна не видобуває газ і не має потужностей для його зберігання. Тому запаси цього енергоносія на зиму вона творить за межами своєї території. При цьому в Берні припускають, що не зможуть отримати доступ до цих запасів, якщо газу буде мало по всій Європі. Звідси — прагнення економніше витрачати енергоресурс.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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