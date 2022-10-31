Газова криза в Європі відкладається - The Washington Post — Finance.ua

Газова криза в Європі відкладається - The Washington Post Вчора 07:09 — Енергетика

На дев’ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну енергетична криза в Європі здається менш актуальною, оскільки газові сховища вже заповнені.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post

«Якщо озирнутися на три-чотири місяці назад, ніхто не очікував, що ми опинимося там, де ми є сьогодні. Все ще може піти не так, в основному через температуру або щось несподіване, наприклад, акт саботажу, але, принаймні, на цей момент все виглядає краще, ніж очікувалося», — заявив Йенс Зюдекум, професор міжнародної економіки Дюссельдорфського інституту економіки конкуренції.

Як зазначається в матеріалі, станом на 27 жовтня газові сховища Німеччини були заповнені на 97,7%. Європейські запаси знаходяться на рівні 93,8%.

Але все ще є багато причин бути обережними, кажуть експерти. Очікується, що цієї зими ціни як і раніше перевищать нормальний рівень приблизно в сім разів. Також деякі експерти вважають, що особливо суворі погодні умови все ще можуть призвести до нестачі поставок.

Опалення є основним видом використання природного газу в європейських домогосподарствах. Через надзвичайно теплий жовтень люди стали рідше вмикати батареї. У поєднанні з повними резервуарами це призвело до моменту надлишку.

З настанням холодів країни почнуть скорочувати свої запаси.

«Очевидно, що газова криза все ще існує», — сказав Ліон Гірт, професор енергетичної політики Берлінської школи Герті. «Той факт, що у нас було кілька дуже теплих тижнів, цього не змінює. Ці ціни відновляться, як тільки настануть перші холоди».

Німецький газовий регулятор, Федеральне мережеве агентство, у четвер зазначив, що, попри короткострокові коливання, «підприємства та приватні споживачі мають адаптуватися до значно вищих цін на газ».

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УНІАН За матеріалами:

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