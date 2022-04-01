Харків та інші міста України відбудовуватимуть із застосуванням сучасних інфраструктурних технологій – Кубраков — Finance.ua

В ході відбудови зруйнованої інфраструктури Уряд зможе переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст.
Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками візиту до Харківщини.
«Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять в Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій. Зокрема, про це були і є проєкти „Велике будівництво“ та „Енергетична Незалежність“ — про продумані рішення для розбудови сучасної захищеної України», — написав він.
За його словами, у Харкові зруйновано понад 1500 житлових багатоповерхових будинків, понад 50 шкіл та сотні інших об’єктів. Аналогічного масштабу руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій.
«Ми збираємо дані щодо усіх втрат — росія обов’язково платитиме за відбудову нашої країни», — підкреслив Кубраков.
Він додав, що у Харкові вже налагоджено системну логістику для постачання гуманітарної допомоги. Наступний крок — перебудова логістичних ланцюжків для бізнесу.
«Після тимчасової окупації частини територій, блокування морських портів ми вимушені шукати нові логістичні рішення для забезпечення потреб внутрішнього та зовнішніх ринків. У всіх регіонах ми системно розбираємо кожен окремий випадок — і завжди знаходимо рішення», — сказав міністр інфраструктури.
Він закликав бізнес працювати, створювати та зберігати робочі місця навіть за складних умов. У свою чергу держава розробляє різні варіанти компенсації, зниження податкового та бюрократичного навантаження для підприємців.