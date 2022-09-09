«Гарантований покупець» виплатив понад 19 мільярдів за «зеленим» тарифом (інфографіка) — Finance.ua

«Гарантований покупець» виплатив понад 19 мільярдів за «зеленим» тарифом (інфографіка)
Державне підприємство «Гарантований покупець» з початку 2022 року станом на 7 вересня виплатило виробникам електроенергії, що виробляється з выдновлюваних джерел енергії (ВІЕ), 19,1 млрд гривень.
Про це йдеться в інфографіці держпідприємства.
Зазначається, що 12,4 млрд грн із цієї суми «Гарантований покупець» виплатив за електроенергію з ВДЕ, придбану у 2022 році.
Нагадаємо, «Гарантований покупець» відновив продаж «зеленої» енергії на аукціонах. 28 березня 2022 року на Українській енергетичній біржі відбулося одразу 2 аукціони з продажу вуглецево-нейтральної енергії.
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