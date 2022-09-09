«Гарантований покупець» виплатив понад 19 мільярдів за «зеленим» тарифом (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Гарантований покупець» виплатив понад 19 мільярдів за «зеленим» тарифом (інфографіка)

Енергетика
469
Державне підприємство «Гарантований покупець» з початку 2022 року станом на 7 вересня виплатило виробникам електроенергії, що виробляється з выдновлюваних джерел енергії (ВІЕ), 19,1 млрд гривень.
Про це йдеться в інфографіці держпідприємства.
Зазначається, що 12,4 млрд грн із цієї суми «Гарантований покупець» виплатив за електроенергію з ВДЕ, придбану у 2022 році.
«Гарантований покупець» виплатив понад 19 мільярдів за «зеленим» тарифом (інфографіка)
Нагадаємо, «Гарантований покупець» відновив продаж «зеленої» енергії на аукціонах. 28 березня 2022 року на Українській енергетичній біржі відбулося одразу 2 аукціони з продажу вуглецево-нейтральної енергії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.