Гарантований покупець відновив продаж «зеленої» енергії на аукціонах — Finance.ua

Гарантований покупець відновив продаж «зеленої» енергії на аукціонах

Вчора 19:19 — Енергетика

28 березня 2022 року на Українській енергетичній біржі відбудеться одразу 2 аукціони з продажу вуглецево-нейтральної енергії.

Про це повідомили у пресслжбі ГарПок.

«Незважаючи на те, що в країні активно проходять бойові дії — задача кожного з нас підтримувати економіку у цей скрутний для держави час та максимально активізуватися. Тому запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в аукціонах, придбати електроенергію за двосторонніми договорами та підтримати „зелену“ генерацію», — йдеться у повідоленні.

Перший аукціон Гарантованого покупця відбудеться 28 березня 2022 року о 9.00. Це тематичний аукціон з продажу чистої енергії з різних джерел. Період постачання — квітень 2022 року. «Гарантований покупець» виставляє на продаж декілька продуктів: базове навантаження та блочні заявки для денних годин доби (08-17, 09-16 та 10-15 години).

За позицією 1 на продаж виставлена електрична енергія з енергії біомаси та біогазу, 2 — з використанням гідроенергії, що вироблена лише мікро-, міні-та малими гідроелектростанціями, 3 — з енергії вітру, за позиціями 4-6 — електрична енергія, вироблена з енергії сонця. Для задоволення попиту учасників аукціону під час торгів реалізація продуктів буде здійснюватися по одному лоту.

Особливість аукціону: продавець гарантує, що не менше, ніж 90% електричної енергії вироблено з певного альтернативного джерела енергії (сонця/вітру/біомаси та біогазу/(гідроенергії), що вироблена лише мікро-, міні-та малими гідроелектростанціями). Отже, це — прекрасний шанс для покупців підтримати сьогодні окрему галузь ВДЕ та придбати саме чисту електричну енергію.

Другий аукціон відбудеться 28 березня 2022 року о 14.00. Період постачання — також квітень 2022 року. «Гарантований покупець» виставляє на продаж блочні заявки для денних годин доби (08-23, 09-18, 10-17, 11-16 та 12-15 години).

Для задоволення попиту учасників аукціону під час торгів будуть послідовно формуватись пакети лотів від 5 до 30 МВт•год. Звертаємо увагу, що договором передбачена можливість обмеження Продавцем продажу електричної енергії в односторонньому порядку (але не більше ніж на 40 відсотків) з повідомленням Покупця у період Д-1.

І в першому, і в другому аукціонах по кожному з пакетів лотів торги будуть починатись за стартовою ціною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.