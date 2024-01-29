Галущенко створив робочу групу для вирішення питання погашення боргів на енергоринку — Finance.ua

Галущенко створив робочу групу для вирішення питання погашення боргів на енергоринку Сьогодні 14:24 — Енергетика

Галущенко створив робочу групу для вирішення питання погашення боргів на енергоринку

Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав наказ про створення робочої групи з питань погашення заборгованості на ринку електричної енергії.

Про це повідомило Міненерго.

Група має оперативно напрацювати дієвий механізм збалансування фінансового стану учасників ринку електроенергії, зокрема, оператора системи передачі, виробників електроенергії з альтернативних джерел, яким встановлено «зелений» тариф, гарантованого покупця.

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До складу робочої групи, очолюваної Германом Галущенком, увійшли представники Міненерго, НКРЕКП, АТ «Оператор ринку», НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець» та представники профільних енергетичних асоціацій.

Врегулювання боргової ситуації сприятиме покращенню платіжної дисципліни на ринку, швидшому та якіснішому відновленню енергосектору та посилить стійкість та стабільність енергосистеми, а також підвищить надійність послуг електропостачання населенню.

Також нагадаємо, раніше міністр повідомив , що Україна близька до самозабезпечення газом у 2024 році і може відновити експорт електроенергії навесні.

Довідка Finance.ua:

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