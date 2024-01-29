Галущенко створив робочу групу для вирішення питання погашення боргів на енергоринку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Галущенко створив робочу групу для вирішення питання погашення боргів на енергоринку

Енергетика
40
Галущенко створив робочу групу для вирішення питання погашення боргів на енергоринку
Галущенко створив робочу групу для вирішення питання погашення боргів на енергоринку
Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав наказ про створення робочої групи з питань погашення заборгованості на ринку електричної енергії.
Про це повідомило Міненерго.
Читайте також
Група має оперативно напрацювати дієвий механізм збалансування фінансового стану учасників ринку електроенергії, зокрема, оператора системи передачі, виробників електроенергії з альтернативних джерел, яким встановлено «зелений» тариф, гарантованого покупця.
Читайте також
До складу робочої групи, очолюваної Германом Галущенком, увійшли представники Міненерго, НКРЕКП, АТ «Оператор ринку», НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець» та представники профільних енергетичних асоціацій.
Врегулювання боргової ситуації сприятиме покращенню платіжної дисципліни на ринку, швидшому та якіснішому відновленню енергосектору та посилить стійкість та стабільність енергосистеми, а також підвищить надійність послуг електропостачання населенню.
Також нагадаємо, раніше міністр повідомив, що Україна близька до самозабезпечення газом у 2024 році і може відновити експорт електроенергії навесні.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • На тимчасово захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці. Як заявив в.о. голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах Запорізької АЕС.
  • У 2024 році українцям, які мають газове обладнання, почнуть надходити рахунки не тільки за спожитий газ та доставку, а й за технічне обслуговування систем газопостачання. Експерти попередили, які труднощі можуть виникнути із запровадженням нової послуги.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.