Галущенко: росіяни мають ілюзію, що контролюють ситуацію на Запорізькій АЕС, проте вона щодня погіршується — Finance.ua
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Галущенко: росіяни мають ілюзію, що контролюють ситуацію на Запорізькій АЕС, проте вона щодня погіршується

Енергетика
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Голова Міненерго підкреслив, що погіршення ситуації на окупованому об'єкті констатують, зокрема, експерти МАГАТЕ, представники якої перебувають на ЗАЕС.
Про це повідомило Міненерго.
«Нещодавно була заява МАГАТЕ про те, що інспекторів не допустили до реакторних залів. А це означає, що росіяни приховуюють реальний стан справ. Він нам відомий: це деградація устаткування. Станція не працює в системі з вересня 2022 року, а складне устаткування АЕС має постійно працювати. Проте роботи для його підтримки не проводяться, і це призводить до деградації», — пояснив Герман Галущенко.
Міністр наголосив, що представники Росатому, які перебувають на окупованому об'єкті, є злочинцями за нормами міжнародного права і обов’язково понесуть відповідальність за це.
«Вони мають ілюзію, що контролюють ситуацію на станції щодо ядерної і радіаційної безпеки. Але, на жаль, ситуація стає гіршою з кожним днем їх присутності», — підкреслив очільник Міненерго.
Герман Галущенко зазначив, що після деокупації для повернення до експлуатації хоча б одного з шести енергоблоків ЗАЕС треба буде провести величезну роботу.
За матеріалами:
Finance.ua
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