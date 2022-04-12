Галущенко повідомив, чи є в України ресурси для забезпечення стабільного енергопостачання — Finance.ua

Галущенко повідомив, чи є в України ресурси для забезпечення стабільного енергопостачання

Вчора 13:36 — Енергетика

Україна має необхідні ресурси для забезпечення стабільного енергопостачання в умовах воєнного часу.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко на заході Енергетичного Співтовариства з безпеки та стабільності енергосектору України під час війни, передає Укрінформ із посиланням на Міненерго.

«Важливо, щоб енергетична система України залишалася стійкою. Навіть під час війни. Міністерство, регулятор, компанії працюють цілодобово та повністю злагоджено. Ми маємо необхідні ресурси для стабільного забезпечення споживачів енергією. Також у нас є резерви, які можна використовувати за потреби. Все це дає нам упевненість у подальшому стійкому функціонуванні енергосистеми», — сказав Галущенко.

Він наголосив, що жодна країна не має такого досвіду управління енергетичним сектором в умовах війни, як Україна. Водночас, за його словами, підтримка ліквідності українського енергетичного ринку потребує дієвого рішення, яке можливе лише за умови вирішення комерційної торгівлі значними обсягами електроенергії між енергосистемою України та енергосистемою Євросоюзу.

Зазначається, що одним із найважливіших напрямів підтримки з боку міжнародних партнерів є посилення санкцій проти росії.

«Ми вдячні за санкції ЄС, включаючи 5-й санкційний пакет та майбутнє вугільне ембарго. Ми цінуємо позицію окремих країн та компаній, які з власної ініціативи ввели обмеження на закупівлю російської нафти та газу. Я переконаний, що лише повне ембарго на російські енергоносії зупинить фінансування звірств проти українських громадян, у тому числі безневинних дітей», — наголосив Галущенко.

Міністр також подякував за безпрецедентну підтримку української енергетики з боку міжнародної спільноти.

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