Галущенко обговорив з главами МЗС Словаччини і Азербайджану допомогу українському енергосектору — Finance.ua
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Галущенко обговорив з главами МЗС Словаччини і Азербайджану допомогу українському енергосектору

Енергетика
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Міністр енергетики України Герман Галущенко у межах Конференції з відновлення України у Лондоні провів зустрічі з міністрами закордонних справ Словаччини.
Ключовою темою зустрічей стала допомога українському енергосектору від іноземних партнерів.
Герман Галущенко подякував дружнім країнам за надану підтримку, зокрема у вигляді матеріалів, необхідних для проведення ремонтних і відновлювальних робіт на об'єктах інфраструктури, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російських атак.
Україна вже отримала від Словаччини 2 вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою понад 9 тонн, яка включає акумулятори, електрогенератори, електростанції резервного живлення та інше необхідне устаткування. Азербайджан передав Україні 10 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 118 тонн обладнання, серед якого силові трансформатори та електростанції резервного живлення.
На зустрічах наголошувалося на необхідності поглиблення співпраці в енергетичному секторі задля зміцнення стійкості енергетичних систем країн та регіональної енергетичної безпеки в цілому.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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