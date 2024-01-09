Галущенко: надані Японією газові турбіни додадуть в енергосистему понад 200 МВт — Finance.ua

Галущенко: надані Японією газові турбіни додадуть в енергосистему понад 200 МВт Сьогодні 02:36 — Енергетика

Галущенко: надані Японією газові турбіни додадуть в енергосистему понад 200 МВт

Чергова партія енергетичного обладнання для України, наданого Японією за сприяння Програми розвитку ООН (UNDP) та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), у вигляді газових турбін — важливий внесок у децентралізацію генерації електроенергії.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу для ЗМІ.

«Йдеться передусім про децентралізовану генерацію. Турбіни додадуть в енергосистему більше 200 МВт. Відповідну генерацію буде встановлено і розподілено по всій Україні», — зазначив він, додавши, що втілення цього проєкту — один з етапів реалізації Енергетичної стратегії України.

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Окрім цього, Герман Галущенко акцентував на важливості доставки і встановлення високовольтних автотрансформаторів — дорогого великогабаритного обладнання, яке росіяни прицільно знищували під час масованих атак.

«Наразі два вже встановлені. Ще сім уже придбані, а пізніше наші японські партнери нададуть ще два автотрансфоматори для посилення надійності електропостачання», — зазначив міністр.

Заступник постійного представника UNDP в Україні Крістофорос Політіс своєю чергою зазначив, що у 2024 році організація продовжить співпрацю з Міненерго з питань підтримки підприємств енергетичного сектору України, об'єкти яких постраждали внаслідок російських атак, а також закупівлі енергетичного обладнання для децентралізації генерації.

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«Ще одним важливим напрямком нашої співпраці є реалізація завдань „зеленого“ переходу в енергетичному секторі», — додав він.

Нагадаємо, під час візиту до Києва міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава повідомила про передачу Україні семи високовольтних автотрансформаторів та п’яти газових турбін. Окрім цього обладнання, Уряд Японії та UNDP вже надали 1200 генераторів і 1000 блоків живлення державним установам і аварійно-рятувальним службам України. Також 500 генераторів та 6 мобільних транспортних засобів електропостачання надійшли в Україну через JICA.

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