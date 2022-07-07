Хакери знову намагаються атакувати держорганізації України — Finance.ua
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Хакери знову намагаються атакувати держорганізації України

Кримінал
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У Госпецзв’язку попередили про чергову кібератаку на державні організації України. Хакери розсилають небезпечні електронні листи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу швидкого реагування на комп’ютерні інциденти CETR-UA.
«Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилку нових небезпечних електронних листів з темою «Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація про наявність вакансій та їх укомплектування», — йдеться в повідомленні відомства.
Інформація, яка відома про шкідливі листи:
  • мають вкладення у вигляді XLS-документа, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп’ютері і запуску файлу «write.exe»;
  • зрештою пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon;
  • активність асоціюється з діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну в квітні і березні.

Шахрайство під час обміну валют

За матеріалами:
РБК-Україна
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