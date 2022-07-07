Хакери знову намагаються атакувати держорганізації України — Finance.ua

Хакери знову намагаються атакувати держорганізації України Вчора 12:16 — Кримінал

У Госпецзв’язку попередили про чергову кібератаку на державні організації України. Хакери розсилають небезпечні електронні листи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу швидкого реагування на комп’ютерні інциденти CETR-UA

«Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилку нових небезпечних електронних листів з темою «Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація про наявність вакансій та їх укомплектування», — йдеться в повідомленні відомства.

Інформація, яка відома про шкідливі листи:

мають вкладення у вигляді XLS-документа, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп’ютері і запуску файлу «write.exe»;

зрештою пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon;

активність асоціюється з діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну в квітні і березні.

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