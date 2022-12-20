Хакери вимагали у виробника електрокарів з Китаю $2,25 млн у біткойнах — Finance.ua
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Хакери вимагали у виробника електрокарів з Китаю $2,25 млн у біткойнах

Кримінал
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Зловмисники вимагали від найбільшого китайського виробника електромобілів NIO заплатити $2,25 млн у біткойнах за вкрадену ними інформацію.
Після отримання електронного листа 11 грудня від хакерів компанія створила спеціальну комісію для розслідування інциденту.
Попередня перевірка показала, що викрадені дані є «певною основною інформацією про користувачів та продажі автомобілів до серпня 2021 року».
NIO одразу поінформувала про подію правоохоронні та регулювальні органи. Компанія продовжує власне розслідування витоку.
Нагадаємо, за 2021 рік кількість кібератак на державні та комерційні підприємства збільшилась на 50% порівняно з попереднім роком.
За матеріалами:
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