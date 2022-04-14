Хакери Anonymous «злили» в мережу 728 Гб даних компанії «Газпрому» — Finance.ua

Gazprom Linde Engineering в 2021 році створили «Русгаздобича», «Газпром» та німецька транснаціональна компанія Linde на базі проєктного інституту «Салаватгазонафтохімпроєкт». Спеціалізується на проектуванні газо- та нафтохімічних об’єктів і нафтопереробних заводів.
Серед клієнтів — «Газпром», «Газпром Інвест», «Газпромнефть», Linde, «Новатек», «Татнефть», China National Chemical Engineering, Sojitz та RusChemAlliance.
Раніше Anonymous заявляли, що вони отримали доступ до кремлівської системи відеоспостереження.
Також хакери злили 15 ГБ даних, викрадених у благодійного крила російської православної церкви, і опублікували приблизно 57 500 електронних листів через DDoSecrets.