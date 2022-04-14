Хакери Anonymous «злили» в мережу 728 Гб даних компанії «Газпрому» — Finance.ua

Хакери Anonymous «злили» в мережу 728 Гб даних компанії «Газпрому»

Хакери Anonymous «злили» в мережу 728 Гб даних компанії «Газпрому»

Хакери Anonymous отримали доступ та оприлюднили 768 000 електронних листів російської компанії Gazprom Linde Engineering. Загальний розмір архіву — 728 ГБ.

Про це вони написали у Твіттері.

Gazprom Linde Engineering в 2021 році створили «Русгаздобича», «Газпром» та німецька транснаціональна компанія Linde на базі проєктного інституту «Салаватгазонафтохімпроєкт». Спеціалізується на проектуванні газо- та нафтохімічних об’єктів і нафтопереробних заводів.

Серед клієнтів — «Газпром», «Газпром Інвест», «Газпромнефть», Linde, «Новатек», «Татнефть», China National Chemical Engineering, Sojitz та RusChemAlliance.

Раніше Anonymous заявляли , що вони отримали доступ до кремлівської системи відеоспостереження.

Також хакери злили 15 ГБ даних, викрадених у благодійного крила російської православної церкви, і опублікували приблизно 57 500 електронних листів через DDoSecrets.

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