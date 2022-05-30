Хакери Anonymous зламали урядові сайти білорусі — Finance.ua

Хакери Anonymous зламали урядові сайти білорусі

Хакери Anonymous зламали урядові сайти білорусі

Група хакерів Anonymous здійснила масштабну кібератаку на урядові сайти білорусі через причетність країни до вторгнення рф в Україну.

Про це хакери повідомили у Twitter.

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«Масштабна атака Anonymous проти білоруського уряду за їхню співучасть у вторгненні в Україну. Усі їхні найбільші урядові веб-сайти знаходяться в режимі Offline», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни з рф в Україні створили дуже потужну ІТ-армію майже з 300 тис. осіб, до якої приєдналися і українські, і міжнародні ІТ-професіонали.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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