Хакери Anonymous зламали урядові сайти білорусі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хакери Anonymous зламали урядові сайти білорусі

Вчора 11:20Технології&Авто
173
Хакери Anonymous зламали урядові сайти білорусіХакери Anonymous зламали урядові сайти білорусі
Група хакерів Anonymous здійснила масштабну кібератаку на урядові сайти білорусі через причетність країни до вторгнення рф в Україну.
Про це хакери повідомили у Twitter.
Читайте також
«Масштабна атака Anonymous проти білоруського уряду за їхню співучасть у вторгненні в Україну. Усі їхні найбільші урядові веб-сайти знаходяться в режимі Offline», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни з рф в Україні створили дуже потужну ІТ-армію майже з 300 тис. осіб, до якої приєдналися і українські, і міжнародні ІТ-професіонали.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.