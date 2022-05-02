Хакери Anonymous зламали російську систему Qiwi та викрали дані 12,5 мільйонів карток клієнтів — Finance.ua

Хакери Anonymous зламали російську систему Qiwi та викрали дані 12,5 мільйонів карток клієнтів

Пов’язане з Anonymous хакерське угруповання NB65 заявило про злом російської компанії та однойменної платіжної системи Qiwi. Також стверджується, що хакери отримали доступ до бази даних користувачів.

Як зазначається у повідомленні NB65, вони отримали у своє розпорядження 10,5 ТБ даних, включаючи інформацію про 12,5 мільйонів кредитних карток клієнтів і 30 мільйонів записів про платежі.

Хакери також заявили, що вони зашифрували базу даних Qiwi.

NB65 заявили, що компанія Qiwi має зв’язатися з ними протягом трьох днів. А якщо ні, то хакери пообіцяли публікувати по мільйону записів щодня.

Реакція компанії

У Qiwi вже заявили, що персональні дані клієнтів у безпеці, а сервіси працюють без перебоїв. Втім, NB65 вже назвали ці коментарі «кумедними».

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