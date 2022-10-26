Хакер створив безглузду криптовалюту і заробив $250 000 за півгодини — Finance.ua
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Хакер створив безглузду криптовалюту і заробив $250 000 за півгодини

Кримінал
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Хакер створив безглузду криптовалюту і заробив $250 000 за півгодини
Хакер створив безглузду криптовалюту і заробив $250 000 за півгодини
Хакер Авраам Айзенберг за 30 хвилин зміг легально заробити $250 000 за допомогою безглуздої криптовалюти. Він розповів про схему на своїй сторінці у Twitter.
Айзенберг створив Mango Inu — безглузду криптовалюту, яку в народі називають «шиткойнами» від англійського слова «shit» («лайно»). Він запустив ферму роботів, які почали активно торгувати токенами, збільшуючи їх ліквідність. У результаті спеціальні алгоритми, запущені іншими інвесторами та запрограмовані відстежувати перспективні криптовалюти, що набирають популярності, скупили Mango Inu на $250 000.
Інвестори втратили вкладені гроші, які автор Mango Inu забрав собі. Аферист зізнався, що через помилку зумів вивести лише $100 000, але міг би забрати всі чверть мільйона, якби використав так званих флеш-ботів.
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Він не вважає себе винним чи порушником закону, адже не рекламував свою криптовалюту, не обіцяв покупцям ніякого прибутку, а всі операції проводив на відкритому ринку. В одному з твітів чоловік відкрито попередив: «Якщо ви купите це, обов’язково втратите всі свої гроші». Таким чином, вся відповідальність за втрату коштів лежить на самих інвесторах, які необережно вкладають гроші в блокчейн-проекти.
Нещодавно Авраам узяв на себе відповідальність за злом блокчейну Mango і крадіжку $100 млн. Хакер використав вразливість системи, щоб підвищити вартість застави та вивести більше грошей, ніж вклав на початку. Пізніше він погодився повернути $67 млн із умовою, що їх розподілять між клієнтами сервісу, а $47 млн залишив собі.
У цьому випадку Авраам Айзенберг також запевняв, що діяв цілком легально і використовував DeFi-платформу за прямим призначенням, а частину грошей забрав як винагороду за знайдену вразливість. Команда Mango уклала з ним мирову угоду і не стала звертатися до правоохоронних органів, але багато учасників криптовалютної спільноти засудили дії хакера.

Де краще зберігати криптовалюту

За матеріалами:
Фокус
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