H&M закрив уже більше половини магазинів у росії, решту закриє до кінця року — Finance.ua

H&M закрив уже більше половини магазинів у росії, решту закриє до кінця року Вчора 00:23 — Світ

H&M закрив уже більше половини магазинів у росії, решту закриє до кінця року

Шведський ритейлер H&M продовжує процес припинення діяльності в росії — наразі більше половини магазинів компанії в країні закриті назавжди, усі магазини будуть закриті до кінця року.

Про це пише Nyhetsbyrаn Direkt із посиланням на пресслужбу компанії.

H&M призупинила всі продажі в росії на початку березня. У середині липня мережа оголосила, що починає згортати свою діяльність в росії, враховуючи «поточні проблеми» ведення бізнесу і непередбачуване майбутнє.

У рамках процесу ліквідації група H&M тимчасово відкрила свої фізичні магазини для продажу залишків товарних запасів в рф, і до кінця вересня понад 30 з 172 магазинів в росії були закриті назавжди.

«Ми дотримуємося нашого плану, і наразі у нас все ще є декілька магазинів, які тимчасово відкриті для продажу залишків товару. Закриття магазинів відбувається поступово, згідно з планом, і ми плануємо закрити останні магазини до кінця року. Як ми повідомляли раніше, ми хочемо забезпечити, щоб згортання нашої діяльності в країні відбувалося у відповідальний спосіб», — зазначили у пресслужбі.

Економічна Правда За матеріалами:

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