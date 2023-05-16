Group DF відкидає усі звинувачення та захищатиметься в судах — Finance.ua

Group DF відкидає усі звинувачення та захищатиметься в судах Сьогодні 11:41 — Кримінал

Group DF відкидає усі звинувачення та захищатиметься в судах

Group DF категорично спростовує всі звинувачення, висунуті СБУ та БЕБ проти бізнесів, топменеджерів та акціонера Групи Дмитра Фірташа.

Як йдеться в офіційній заяві, серія обшуків на підприємствах Групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили в СБУ, не мають під собою юридичного підґрунтя і є частиною корупційного тиску на бізнес Групи.

«Ми вважаємо, що країна, яка сьогодні бореться за європейські цінності на передовій, не може допустити того, щоб скотитися в епоху більшовицького воєнного комунізму та займатися незаконною експропріацією бізнесу», — заявили у Group DF.

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Група заявляє про безпідставність та неспроможність висунутих звинувачень, оприлюднених сьогодні у матеріалах СБУ. Адвокати Групи та акціонера відстоюватимуть інтереси бізнесів, персоналу та акціонера в українських та міжнародних судах та доведуть свою правоту.

Нагадаємо, 15 травня Бюро економічної безпеки спільно з СБУ заявило про викриття масштабної схеми розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Там стверджують, що до організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому підприємств.

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