Grain from Ukraine: Україна запускає гуманітарну програму для недопущення голоду в світі — Finance.ua

Grain from Ukraine: Україна запускає гуманітарну програму для недопущення голоду в світі Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Україна запускає гуманітарну продовольчу програму Grain from Ukraine, яка передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Він підкреслив, що продовольча безпека — це основа стабільності світового порядку, й Україна готова залишатися її гарантом.

«Через бойові дії та руйнування традиційних ланцюжків постачання росіяни наблизили до голодної смерті щонайменше 70 мільйонів людей по всьому світу. 90 років тому рф вже влаштувала Голодомор, зараз вони хочуть повторити це у світовому масштабі», — заявив керівник ОП.

Він зауважив, що українську продукцію неможливо буде замінити через постачання з інших країн навіть у перспективі 4-5 років. А для запобігання голоду в багатьох країнах Африки та Азії критично важливо не допустити зниження обсягів експорту України та надати можливість стабілізувати ситуацію.

«Ми запропонували світу гуманітарну програму #GrainfromUkraine. Про це наш Президент оголосив у своєму виступі», — зазначив Єрмак.

Згідно із програмою, Україна вирішила спрямувати частину зібраної пшениці, що йшла на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду. Частину експортного зерна можуть викупити держави-учасники проєкту. Україна постачатиме його до бідних африканських країн.

Таким чином міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку у складній ситуації та допомогти бідним країнам Африки.

Україна ініціює створення міжнародної Координаційної групи з попередження голоду та під егідою Президента Зеленського. Гуманітарна програма Grain from Ukraine буде реалізована в партнерстві з World Food Program.

Єрмак пояснив, що суть програми полягає в прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників та передачі її країнам, що перебувають на межі голоду.

Спільно з німецьким урядом та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми до Ефіопії вирушило перше судно Nord Vind. На борту судна — 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч людей на рік.

До міжнародної Координаційної групи з попередження голоду входять представники урядів країн, корпорацій, меценати, які можуть прямо впливати на забезпечення продовольчих потреб мільйонів людей у світі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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