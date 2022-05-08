Google займеться створенням сервісів для блокчейн-розробників — Finance.ua

Google займеться створенням сервісів для блокчейн-розробників

Вчора 02:15 — Фінтех і Картки

Google займеться створенням сервісів для блокчейн-розробників

Хмарний підрозділ Google формує команду, яка займеться створенням сервісів для розробників, орієнтованих на блокчейн-додатки.

Про це пише CNBC з посиланням на віце-президента Google Cloud Аміта Завері.

«Хоча світ ще тільки починає освоювати Web 3.0, цей ринок вже демонструє величезний потенціал, багато клієнтів просять нас збільшити підтримку сектора та технологій, пов’язаних з криптовалютами», — написав він у листі співробітникам.

За словами Завері, Google планує запропонувати корпоративним клієнтам бекенд-сервіси, які надають доступ до технології розподіленого реєстру. Водночас компанія не хоче «бути частиною криптовалютної хвилі».

Він пояснив, що Google розробить систему, яка спростить процес створення та запуску блокчейн-нод для валідації та реєстрації транзакцій. Завері додав, що цей інструмент можна використовувати в сторонніх обчислювальних середовищах, таких як Amazon Web Services.

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