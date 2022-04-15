Google запустив інструмент перенесення даних з iPhone на пристрої Android — Finance.ua
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Google запустив інструмент перенесення даних з iPhone на пристрої Android

Вчора 00:46Технології&Авто
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Apple вже давно має додаток «Move to iOS» для міграції з Android-телефонів на iPhone. Свій варіант переходу з iOS на Android тепер тестує компанія Google. Журналісти з 9to5Google перевірили інструмент у дії.
Перейти на Android можна за допомогою програми «Switch to Android» з App Store, яка поки що доступна тільки за прямим посиланням для iOS і ще не вийшла в Google Play.
На першому етапі програма пояснює, що саме буде скопійовано з iPhone на Android, включаючи «фотографії, відео, контакти та багато іншого». Потім просять просканувати QR-код із телефону Android. Журналістам не вдалося отримати доступ до цього процесу налаштування, але Android повинен створити точку доступу для під’єднання до iPhone. Після підключення більшість важливих даних буде передаватися бездротовою мережею.
Скласти враження про передачу даних поки що можна лише за скриншотами з App Store. На них видно перенесення «Контактів», «Події календаря», «Фото» і «Відео».
Google запустив інструмент перенесення даних з iPhone на пристрої Android
Після завершення копіювання пропонують відключити iMessage, щоб повідомлення користувача iPhone дійсно доставлялися за допомогою SMS, а не зникали в iMessage.
Останнім кроком процесу міграції є запит на перенесення даних iCloud на Google Диск/Google Фото. Кнопка «Почати запит» запускає Safari зі сторінкою підтримки iCloud, де можна «Запросити надсилання копії ваших даних».
За матеріалами: ITC.ua
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