Google запустила функцію для захисту смартфонів Pixel від зломів — Finance.ua

Google запустила функцію для захисту смартфонів Pixel від зломів Вчора 22:26 — Технології&Авто

Google запустила функцію для захисту смартфонів Pixel від зломів

Американська корпорація Google представила Pixel Binary Transparency, що дозволить користувачам смартфонів Pixel перевіряти, чи не були зламані або модифіковані їхні пристрої.

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Функція дозволить виявляти зміни в коді пристрою, таким чином, користувачі зможуть бачити, чи були правки до коду пристрою.

Binary Transparency знайде шкідливе ПЗ, приховане в будь-якому місці. Власник смартфона отримає повідомлення, якщо пристрій має зміни в порівнянні з версією з заводу.

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Pixel Binary Transparency працює як автоматична перевірка. Функція сумісна з Android Verified Boot, яка працює так само.

У Google кажуть, що Pixel Binary Transparency використовує криптографічні журнали. З них вона дістає інформацію про систему, яка повинна бути на пристрої, потім порівнює і показує, чи були зміни. Корпорація обіцяє в майбутньому удосконалювати функцію.

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