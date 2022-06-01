Google виділить по $100 тисяч підтримки майже двом десяткам українських стартапів — Finance.ua

Google виділить по $100 тисяч підтримки майже двом десяткам українських стартапів

Вчора 07:42 — Особисті фінанси

Google виділить по $100 тисяч підтримки майже двом десяткам українських стартапів, freepik.com

Компанія Google визначила перших 17 українських стартапів, які отримають гранти $100 тисяч за програмою Google for Startups Ukraine Support Fund.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Стартапи отримали підтримку у бездолевому фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.

Компанія виділила кошти стартапам:

Almexoft-Low-code — платформа для автоматизації бізнес-процесів та електронного документообігу.

CareTech Human — повністю автоматизоване рішення plug-and-play для щоденних перевірок здоров’я та раннього виявлення захворювань.

Discoperi — система відеоконтролю на основі штучного інтелекту, яка збирає дані про дорожній рух, щоб запобігти автомобільним аваріям і зробити дороги безпечнішими.

Dots Platform — хмарна платформа для доставки їжі «Все-в-одному».

Elai.io — платформа перетворення тексту у відео, що дозволяє користувачам створювати з тексту відеоконтент з віртуальними доповідачами.

Effy.ai — програмне забезпечення для управління персоналом, що дозволяє лідерам створювати високопродуктивні команди.

Handy.ai — внутрішня комунікаційна платформа, що пропонує працівникам персонального віртуального помічника.

Lab24 — маркетплейс цифрових медичних лабораторій, що підключає клієнтів до доступних послуг.

Mindly — платформа з надання психологічної допомоги онлайн, яка пропонує допомогу пацієнтам та автоматизацію клінічного адміністрування на основі штучного інтелекту.

PRAVOSUD — платформа для аналізу судових суперечок, що дозволяє юристам розробляти успішні юридичні стратегії.

pleso therapy — платформа психічної допомоги, що ефективно поєднує пацієнтів з психологами.

Private Tech Network — платформа «Венчурний капітал як послуга», керована штучним інтелектом, розроблена, щоб зробити збір коштів швидшим та ефективнішим.

Releaf Paper — перший у світі виробник паперових виробів з опалого листя.

Respeecher — високоякісна система клонування голосу (перетворення голосу) для авторів контенту.

Skyworker — додаток для найму, що надає послуги з рекрутингу та підбору кадрів у галузі технологій.

VanOnGo — платформа доставки споживачам на основі штучного інтелекту.

ZooZy — універсальний мобільний додаток для догляду за домашніми тваринами, який упорядковує всі потреби вашого вихованця — їжу, поради з дресирування, охорону здоров’я та інші необхідні речі — на єдиній платформі.

Як повідомили в Google, стартапи відбираються на основі критеріїв, опублікованих на сайті фонду, та оцінки співбесіди. Якщо компанії не відповідають умовам фонду, Google for Startups пропонує інші форми підтримки.

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