Google виділить по $100 тисяч підтримки майже двом десяткам українських стартапів — Finance.ua
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Google виділить по $100 тисяч підтримки майже двом десяткам українських стартапів

Вчора 07:42Особисті фінанси
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Google виділить по $100 тисяч підтримки майже двом десяткам українських стартапівGoogle виділить по $100 тисяч підтримки майже двом десяткам українських стартапів, freepik.com
Компанія Google визначила перших 17 українських стартапів, які отримають гранти $100 тисяч за програмою Google for Startups Ukraine Support Fund.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Стартапи отримали підтримку у бездолевому фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.
Компанія виділила кошти стартапам:
  • Almexoft-Low-code — платформа для автоматизації бізнес-процесів та електронного документообігу.
  • CareTech Human — повністю автоматизоване рішення plug-and-play для щоденних перевірок здоров’я та раннього виявлення захворювань.
  • Discoperi — система відеоконтролю на основі штучного інтелекту, яка збирає дані про дорожній рух, щоб запобігти автомобільним аваріям і зробити дороги безпечнішими.
  • Dots Platform — хмарна платформа для доставки їжі «Все-в-одному».
  • Elai.io — платформа перетворення тексту у відео, що дозволяє користувачам створювати з тексту відеоконтент з віртуальними доповідачами.
  • Effy.ai — програмне забезпечення для управління персоналом, що дозволяє лідерам створювати високопродуктивні команди.
  • Handy.ai — внутрішня комунікаційна платформа, що пропонує працівникам персонального віртуального помічника.
  • Lab24 — маркетплейс цифрових медичних лабораторій, що підключає клієнтів до доступних послуг.
  • Mindly — платформа з надання психологічної допомоги онлайн, яка пропонує допомогу пацієнтам та автоматизацію клінічного адміністрування на основі штучного інтелекту.
  • PRAVOSUD — платформа для аналізу судових суперечок, що дозволяє юристам розробляти успішні юридичні стратегії.
  • pleso therapy — платформа психічної допомоги, що ефективно поєднує пацієнтів з психологами.
  • Private Tech Network — платформа «Венчурний капітал як послуга», керована штучним інтелектом, розроблена, щоб зробити збір коштів швидшим та ефективнішим.
  • Releaf Paper — перший у світі виробник паперових виробів з опалого листя.
  • Respeecher — високоякісна система клонування голосу (перетворення голосу) для авторів контенту.
  • Skyworker — додаток для найму, що надає послуги з рекрутингу та підбору кадрів у галузі технологій.
  • VanOnGo — платформа доставки споживачам на основі штучного інтелекту.
  • ZooZy — універсальний мобільний додаток для догляду за домашніми тваринами, який упорядковує всі потреби вашого вихованця — їжу, поради з дресирування, охорону здоров’я та інші необхідні речі — на єдиній платформі.
Як повідомили в Google, стартапи відбираються на основі критеріїв, опублікованих на сайті фонду, та оцінки співбесіди. Якщо компанії не відповідають умовам фонду, Google for Startups пропонує інші форми підтримки.
За матеріалами: НВ
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