Google та Geely презентували інноваційне безпілотне таксі (фото) — Finance.ua

Google та Geely презентували інноваційне безпілотне таксі (фото) Сьогодні 23:37 — Технології&Авто

Google та Geely презентували інноваційне безпілотне таксі (фото)

На автошоу у Лос-Анджелесі показали безпілотне таксі Zeekr M-Vision. Його планують запустити у серійне виробництво з 2024 року і саме ці мінівени використовуватиме сервіс автономного таксі Waymo від Google. Про це повідомляє офіційний сайт Waymo.

Безпілотне авто є спільною розробкою Google та Geely, адже Zeekr — новий електричний бренд китайського концерну.

Розробляли M-Vision у Швеції. Він побудований на платформі SEA, яку використовують розкішний електричний мінівен Zeekr 009 та перший електропікап Geely.

Новий Zeekr M-Vision — однооб’ємний мінівен з елегантним дизайном. У нього великий кут нахилу лобового скла та вигнута віконна лінія. Для зручності посадки та висадки пасажирів встановлені дуже широкі розсувні двері. Авто запропонують у кількох варіантах за довжиною — з колісною базою від 2700 до 3300 мм.

Усередині встановили кілька великих дисплеїв та висувні столики. Передні сидіння розвертаються, що дозволяє сидіти віч-на-віч із задніми пасажирами.

У салоні немає керма та педалей, адже M-Vision оснащений автопілотом четвертого рівня, який не потребує втручання водіїв. Waymo тестують цю технологію у США вже близько п’яти років. Саме в Штатах і розпочнеться у 2024 році експлуатація Zeekr.

Безпілотний автомобіль Zeekr M-Vision є електромобілем та розрахований на дуже активне використання. Розробники стверджують, що мінівен здатний автономно працювати по 16 годин на добу і проїхати 500 000 км за 5 років без серйозних несправностей.

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