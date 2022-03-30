Google створює спеціальний фонд та запускає грантову програму для українських стартапів — Finance.ua

Google створює спеціальний фонд та запускає грантову програму для українських стартапів
Американська компанія Google сформує фонд для запуску грантової програми для підтримки українських стартапів. У рамках програми можна буде одержати до 100 тисяч доларів.
Про це повідомляє ISE Corporate Accelerator з посиланням на СЕО Google Сундара Піча.
«Вже 30 березня буде сформовано спеціальний фонд і стартує грантова програма від Google для підтримки українських стартапів! Буде можливість отримати до $100 000, equity free, для підтримки стартапів у цей тяжкий час», — йдеться у повідомленні ISE.
Тобто, гроші в рамках програми стартапи зможуть отримати на умовах equity free. Податися на участь зможуть стартапи, які фізично залишилися в Україні та мають українську реєстрацію.
Така особлива пропозиція пов’язана із початком повномасштабної російсько-української війни. Раніше з цієї причини команда PRNEWS.IO виступила з ініціативою на підтримку українських ЗМІ.
Платформа запропонувала бізнесу купувати публікації в українських медіа за допомогою каталогу. Щоби підтримати роботу редакцій під час війни, сервіс відмовився від комісії для власників українських сайтів.