Google створює спеціальний фонд та запускає грантову програму для українських стартапів — Finance.ua
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Google створює спеціальний фонд та запускає грантову програму для українських стартапів

Вчора 17:48Особисті фінанси
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Google створює спеціальний фонд та запускає грантову програму для українських стартапівGoogle створює спеціальний фонд та запускає грантову програму для українських стартапів
Американська компанія Google сформує фонд для запуску грантової програми для підтримки українських стартапів. У рамках програми можна буде одержати до 100 тисяч доларів.
Про це повідомляє ISE Corporate Accelerator з посиланням на СЕО Google Сундара Піча.
«Вже 30 березня буде сформовано спеціальний фонд і стартує грантова програма від Google для підтримки українських стартапів! Буде можливість отримати до $100 000, equity free, для підтримки стартапів у цей тяжкий час», — йдеться у повідомленні ISE.
Тобто, гроші в рамках програми стартапи зможуть отримати на умовах equity free. Податися на участь зможуть стартапи, які фізично залишилися в Україні та мають українську реєстрацію.
Така особлива пропозиція пов’язана із початком повномасштабної російсько-української війни. Раніше з цієї причини команда PRNEWS.IO виступила з ініціативою на підтримку українських ЗМІ.
Платформа запропонувала бізнесу купувати публікації в українських медіа за допомогою каталогу. Щоби підтримати роботу редакцій під час війни, сервіс відмовився від комісії для власників українських сайтів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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