Google створює спеціальний фонд та запускає грантову програму для українських стартапів — Finance.ua

Google створює спеціальний фонд та запускає грантову програму для українських стартапів

Вчора 17:48 — Особисті фінанси

Google створює спеціальний фонд та запускає грантову програму для українських стартапів

Американська компанія Google сформує фонд для запуску грантової програми для підтримки українських стартапів. У рамках програми можна буде одержати до 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє ISE Corporate Accelerator з посиланням на СЕО Google Сундара Піча.

«Вже 30 березня буде сформовано спеціальний фонд і стартує грантова програма від Google для підтримки українських стартапів! Буде можливість отримати до $100 000, equity free, для підтримки стартапів у цей тяжкий час», — йдеться у повідомленні ISE.

Тобто, гроші в рамках програми стартапи зможуть отримати на умовах equity free. Податися на участь зможуть стартапи, які фізично залишилися в Україні та мають українську реєстрацію.

Така особлива пропозиція пов’язана із початком повномасштабної російсько-української війни. Раніше з цієї причини команда PRNEWS.IO виступила з ініціативою на підтримку українських ЗМІ.

Платформа запропонувала бізнесу купувати публікації в українських медіа за допомогою каталогу. Щоби підтримати роботу редакцій під час війни, сервіс відмовився від комісії для власників українських сайтів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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