Google скорочує 12 тисяч робочих місць — Finance.ua

Google скорочує 12 тисяч робочих місць Сьогодні 23:18 — Фондовий ринок

Google скорочує 12 тисяч робочих місць

Компанія Alphabet заявила, що скоротить близько 12 тисяч робочих місць у своїй дочірній компанії Google, або понад 6% її робочої сили у світі на тлі падіння прибутків техкомпаній.

Про це повідомляє Bloomberg

Скорочення стосуватимуться робочих місць по всьому світу і по всій компанії, повідомив головний виконавчий директор Сундар Пічаї в електронному листі співробітникам у п’ятницю. Він додав, що бере на себе «повну відповідальність за рішення, які привели нас сюди».

Звільнивши працівників, Google приєднався до низки інших технологічних гігантів, які різко скоротили штат на тлі падіння світової економіки та стрімкого зростання інфляції. Meta, Twitter та Amazon.com вдалися до аналогічних кроків.

Завдяки стійкому пошуковому бізнесу, компанії вдавалося довше від решти технологічних холдингів уникати значних скорочень робочої сили. Але компанія стикається з уповільненням зростання цифрової реклами, а її підрозділ хмарних обчислень продовжує відставати від Amazon і Microsoft.

Пічаї сказав, що перед компанією відкриваються «значні можливості» у сфері штучного інтелекту — ключовій інвестиційній сфері, де Google стикається з різким зростанням конкуренції останнім часом.

У жовтні компанія відзвітувала про прибуток і виручку, які не виправдали очікувань аналітиків. Прибуток знизився на 27% до 13,9 млрд дол порівняно з попереднім роком. Тоді Пічаї заявив, що Google скоротить свої витрати, а фінансовий директор Рут Порат заявила, що кількість нових робочих місць у четвертому кварталі скоротиться більш ніж наполовину порівняно з попереднім періодом.

За даними кадрової консалтингової компанії Challenger, Gray & Christmas, найбільше робочих місць у 2022 році було скорочено саме в технологічному секторі — 97 171 за рік, що на 649% більше порівняно з попереднім роком.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.