Google розповіла про корисні функції, які незабаром з'являться на Android — Finance.ua

Google розповіла про корисні функції, які незабаром з'являться на Android Вчора 02:26 — Технології&Авто

Google розповіла про корисні функції, які незабаром з'являться на Android

На сайті Google з’явився анонс нових функцій Android, серед яких є покращення у роботі Nearby Share. Це аналог «яблучного» AirDrop від Google.

Функція дозволяє швидко і безпечно обмінюватися файлами між розташованими поблизу пристроями на Android, чи то фото, відео чи навіть цілі папки. Тепер цей процес стане ще простіше.

З прийдешнім апдейтом користувачі отримають можливість переносити контент між своїми пристроями, підключеними до одного Google-аккаунту. Також в налаштуваннях можна буде включити автоматичний прийом файлів від своїх пристроїв — тоді прийом файлом стане можливий навіть з вимкненим екраном.

Крім цього пристрої на Android чекають такі нововведення:

на планшетах з’являться оновлені віджети Google Drive і Keep. Перший забезпечить «доступ одним дотиком» до документів, таблиць і презентацій, а другий спростить доступ до нотаток, списків справ і нагадувань;

клавіатура Gboard навчиться автоматично «смайликувати» ваші повідомлення. Простіше кажучи, підбирати відповідні під текст емодзі;

Google Meet дозволить дивитися YouTube-відео і грати в класичні настолки на кшталт Heads Up! групами до 100 осіб прямо під час дзвінка;

також в Google Meet з’явиться можливість множинного закріплення, щоб налаштувати свій екран під того чи іншого співрозмовника.

Всі ці зміни почнуть розсилати на пристрої хвилями в найближчі тижні.

УНІАН За матеріалами:

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