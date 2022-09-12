Google розповіла про корисні функції, які незабаром з'являться на Android — Finance.ua
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Google розповіла про корисні функції, які незабаром з'являться на Android

Технології&Авто
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Google розповіла про корисні функції, які незабаром з'являться на Android
Google розповіла про корисні функції, які незабаром з'являться на Android
На сайті Google з’явився анонс нових функцій Android, серед яких є покращення у роботі Nearby Share. Це аналог «яблучного» AirDrop від Google.
Функція дозволяє швидко і безпечно обмінюватися файлами між розташованими поблизу пристроями на Android, чи то фото, відео чи навіть цілі папки. Тепер цей процес стане ще простіше.
З прийдешнім апдейтом користувачі отримають можливість переносити контент між своїми пристроями, підключеними до одного Google-аккаунту. Також в налаштуваннях можна буде включити автоматичний прийом файлів від своїх пристроїв — тоді прийом файлом стане можливий навіть з вимкненим екраном.
Крім цього пристрої на Android чекають такі нововведення:
  • на планшетах з’являться оновлені віджети Google Drive і Keep. Перший забезпечить «доступ одним дотиком» до документів, таблиць і презентацій, а другий спростить доступ до нотаток, списків справ і нагадувань;
  • клавіатура Gboard навчиться автоматично «смайликувати» ваші повідомлення. Простіше кажучи, підбирати відповідні під текст емодзі;
  • Google Meet дозволить дивитися YouTube-відео і грати в класичні настолки на кшталт Heads Up! групами до 100 осіб прямо під час дзвінка;
  • також в Google Meet з’явиться можливість множинного закріплення, щоб налаштувати свій екран під того чи іншого співрозмовника.
Всі ці зміни почнуть розсилати на пристрої хвилями в найближчі тижні.
За матеріалами:
УНІАН
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