Google розповіла про корисні функції, які незабаром з'являться на Android — Finance.ua

Google розповіла про корисні функції, які незабаром з'являться на Android
На сайті Google з’явився анонс нових функцій Android, серед яких є покращення у роботі Nearby Share. Це аналог «яблучного» AirDrop від Google.
Функція дозволяє швидко і безпечно обмінюватися файлами між розташованими поблизу пристроями на Android, чи то фото, відео чи навіть цілі папки. Тепер цей процес стане ще простіше.
З прийдешнім апдейтом користувачі отримають можливість переносити контент між своїми пристроями, підключеними до одного Google-аккаунту. Також в налаштуваннях можна буде включити автоматичний прийом файлів від своїх пристроїв — тоді прийом файлом стане можливий навіть з вимкненим екраном.
Крім цього пристрої на Android чекають такі нововведення:
- на планшетах з’являться оновлені віджети Google Drive і Keep. Перший забезпечить «доступ одним дотиком» до документів, таблиць і презентацій, а другий спростить доступ до нотаток, списків справ і нагадувань;
- клавіатура Gboard навчиться автоматично «смайликувати» ваші повідомлення. Простіше кажучи, підбирати відповідні під текст емодзі;
- Google Meet дозволить дивитися YouTube-відео і грати в класичні настолки на кшталт Heads Up! групами до 100 осіб прямо під час дзвінка;
- також в Google Meet з’явиться можливість множинного закріплення, щоб налаштувати свій екран під того чи іншого співрозмовника.
Всі ці зміни почнуть розсилати на пристрої хвилями в найближчі тижні.
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