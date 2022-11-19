Google розкрила дизайн та ціну свого першого складаного смартфона — Finance.ua

Google розкрила дизайн та ціну свого першого складаного смартфона Сьогодні 00:55 — Фондовий ринок

Перший в історії Google мобільний пристрій з дисплеєм, що згинається, буде представлено в кінці весни наступного року. Пошуковий гігант покаже його на конференції Google I/O.

Цього тижня інсайдер Джон Проссер оприлюднив рендерні зображення перспективного гаджета Pixel Fold. Він виконаний у стилістиці Pixel 7. На опублікованих Проссером зображеннях видно, що перший в історії Google смартфон, що згинається, більше схожий на модель Find N від китайського бренду Oppo, ніж на Samsung Galaxe Fold.

Внутрішній дисплей новинки матиме діагональ 7,1-7,6″. Він отримав товсті рамки. Це пояснюється тим, що інженери Google приховали за ними 9,5 МП камеру. До речі, роздільна здатність врізаної в зовнішній екран камери також становить 9,5 МП. Сканер відбитків пальців розмістився збоку.

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