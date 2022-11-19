Google розкрила дизайн та ціну свого першого складаного смартфона — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google розкрила дизайн та ціну свого першого складаного смартфона

Фондовий ринок
26
Google розкрила дизайн та ціну свого першого складаного смартфона
Перший в історії Google мобільний пристрій з дисплеєм, що згинається, буде представлено в кінці весни наступного року. Пошуковий гігант покаже його на конференції Google I/O.
Цього тижня інсайдер Джон Проссер оприлюднив рендерні зображення перспективного гаджета Pixel Fold. Він виконаний у стилістиці Pixel 7. На опублікованих Проссером зображеннях видно, що перший в історії Google смартфон, що згинається, більше схожий на модель Find N від китайського бренду Oppo, ніж на Samsung Galaxe Fold.
Google розкрила дизайн та ціну свого першого складаного смартфона
Внутрішній дисплей новинки матиме діагональ 7,1-7,6″. Він отримав товсті рамки. Це пояснюється тим, що інженери Google приховали за ними 9,5 МП камеру. До речі, роздільна здатність врізаної в зовнішній екран камери також становить 9,5 МП. Сканер відбитків пальців розмістився збоку.

Кредит онлайн на картку💰

За матеріалами:
prostomob
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.