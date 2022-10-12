Google прийматиме оплату за використання хмарних сервісів в криптовалюті — Finance.ua

Google прийматиме оплату за використання хмарних сервісів в криптовалюті Вчора 22:01 — Фінтех і Картки

Google прийматиме оплату за використання хмарних сервісів в криптовалюті

В Google повідомили, що починаючи з 2023 року дозволять деяким клієнтам оплачувати хмарні послуги криптовалютою.

Як повідомляє CNBC, партнером Google, що забезпечить обробку криптовалютних платежів стала Coinbase. Крім цього Coinbase сама почне використовувати сервіси Google.

Деталі домовленості між Google та Coinbase

Сервіс інфраструктури Google Cloud Platform спочатку прийматиме платежі в криптовалюті від небагатьох клієнтів у світі Web3, які хочуть платити криптовалютою, завдяки інтеграції зі службою Coinbase Commerce. З часом Google дозволить більшій кількості клієнтів здійснювати платежі за допомогою криптовалюти.

Coinbase Commerce підтримує 10 валют, включаючи Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum і Litecoin. Сама Coinbase отримуватиме відсоток від усіх транзакцій і, крім того, використовуватиме хмарні сервіси Google замість Amazon Web Service.

Google також досліджує, як можна використовувати Coinbase Prime, сервіс, який безпечно зберігає криптовалюти організацій і дозволяє їм здійснювати операції.

Чому це цікаво?

Угода може успішно залучити передові компанії, що займаються WEB 3 та криптовалютами до використання хмарних сервісів від Google. Зараз сервіси Google програють Amazon Web Service, проте останні не дозволяють клієнтам платити цифровими валютами.

Хмарний бізнес, своєю чергою, допомагає диверсифікувати прибутки материнської компанії Google Alphabet, віддаляючи її від реклами. Зараз на них припадає 9% доходу, порівняно з менш ніж 6% три роки тому.

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