Google протестує окуляри з доповненою реальністю на вулицях — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google протестує окуляри з доповненою реальністю на вулицях

Технології&Авто
689
Google протестує окуляри з доповненою реальністю на вулицях
Google протестує окуляри з доповненою реальністю на вулицях, www.cnbc.com
Компанія Google заявила про проведення тестування прототипів окулярів із доповненої реальністю в публічних місцях.
Про це повідомляє CNBC.
Зазначається, що деякі прототипи матимуть вигляд звичайних окулярів і будуть оснащені мікрофонами та камерами, а також прозорими дисплеями.
Пристрій має світлодіодне підсвічування, яке вмикається, коли окуляри записують дані зображення.
У Google заявляють, що окуляри не записуватимуть відео чи зніматимуть фотографії, щоб користувачі могли їх зберігати та переглядати пізніше, але вони можуть використовувати дані зображення для виконання таких функцій, як ідентифікація об’єктів або показ напрямку дороги.
Ці нові окуляри поки ще не є офіційним продуктом компанії й недоступні для громадськості, але Google хоче протестувати такі додатки, як переклад у реальному часі або показ напрямку дороги користувачам у лінзах окулярів, особливо в таких середовищах, як жваві перехрестя.
Доповнена реальність накладає створені комп’ютером зображення на реальний світ, на відміну від віртуальної реальності, яка повністю занурює користувача в штучний світ або «метавсесвіт».
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.