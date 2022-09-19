Google помилково виплатила етичному хакеру $250 тис. — йому знадобилося три тижні, щоб повернути гроші — Finance.ua

Google помилково виплатила етичному хакеру $250 тис. — йому знадобилося три тижні, щоб повернути гроші Вчора 18:47 — Світ

Google помилково виплатила етичному хакеру $250 тис. — йому знадобилося три тижні, щоб повернути гроші

Етичний хакер отримав від Google майже $250 тис., і дуже здивувався цій виплаті, оскільки не чекав ніяких виплат від компанії. Про неочікувану нагороду у $250 тис. від Google він розповів у своєму Twitter.

"Пройшло трохи більше 3 тижнів відколи Google випадково відправила мені $249999, і я досі не отримав відповіді на заявку в службу підтримки. Ми можемо якось зв’язатися з Google?

(Все гаразд, якщо ви не хочете повернути їх...", — написав Сем Каррі.

Каррі каже, що він хакер і шукає помилки за винагороду. Він працює штатним інженером з безпеки в компанії Yuga Labs, відомої як творець NFT колекції Bored Ape Yacht Club. Іноді Каррі займається пошуком помилок у програмних рішеннях Google та інших компаній.

Невдовзі після зазначеної вище публікації Сем Каррі написав нове повідомлення. Він уточнив, що Google зв’язалася з ним, і тепер він вирушає до банку, щоб повернути платіж.

«Наша команда нещодавно здійснила платіж не тій стороні через людську помилку, — сказав представник Google. — Ми цінуємо, що партнер швидко повідомив про це, і ми працюємо над тим, щоб виправити це».

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