Google помилково виплатила етичному хакеру $250 тис. — йому знадобилося три тижні, щоб повернути гроші — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google помилково виплатила етичному хакеру $250 тис. — йому знадобилося три тижні, щоб повернути гроші

Світ
365
Google помилково виплатила етичному хакеру $250 тис. — йому знадобилося три тижні, щоб повернути гроші
Google помилково виплатила етичному хакеру $250 тис. — йому знадобилося три тижні, щоб повернути гроші
Етичний хакер отримав від Google майже $250 тис., і дуже здивувався цій виплаті, оскільки не чекав ніяких виплат від компанії. Про неочікувану нагороду у $250 тис. від Google він розповів у своєму Twitter.
"Пройшло трохи більше 3 тижнів відколи Google випадково відправила мені $249999, і я досі не отримав відповіді на заявку в службу підтримки. Ми можемо якось зв’язатися з Google?
(Все гаразд, якщо ви не хочете повернути їх...", — написав Сем Каррі.
Google помилково виплатила етичному хакеру $250 тис. — йому знадобилося три тижні, щоб повернути гроші
Каррі каже, що він хакер і шукає помилки за винагороду. Він працює штатним інженером з безпеки в компанії Yuga Labs, відомої як творець NFT колекції Bored Ape Yacht Club. Іноді Каррі займається пошуком помилок у програмних рішеннях Google та інших компаній.
Невдовзі після зазначеної вище публікації Сем Каррі написав нове повідомлення. Він уточнив, що Google зв’язалася з ним, і тепер він вирушає до банку, щоб повернути платіж.
«Наша команда нещодавно здійснила платіж не тій стороні через людську помилку, — сказав представник Google. — Ми цінуємо, що партнер швидко повідомив про це, і ми працюємо над тим, щоб виправити це».
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.