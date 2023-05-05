Google показала тизер свого першого складаного смартфона — Finance.ua

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Google показала тизер свого першого складаного смартфона

Технології&Авто
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Google показала тизер свого першого складаного смартфона
Google показала тизер свого першого складаного смартфона
Компанія Google офіційно показала, як виглядатиме Pixel Fold — її перший смартфон, який складається. Техногігант створив вебсторінку свого майбутнього ґаджета.
Фірма анонсувала, що дізнатися більше про Pixel Fold можна буде на конференції для розробників Google I/O 10 травня.
На сторінці смартфона бажаючі можуть підписатися на новини про пристрої, зокрема, про Pixel Fold.
Як зауважує TechCrunch, дизайн майбутньої новинки відповідає решті лінійки пристроїв Pixel, включаючи знайому панель камери, яка містить кілька об’єктивів, розташованих ззаду.
При цьому немає видимої внутрішньої камери: це означає, що компанія або розташувала її під дисплеєм (навряд чи), або використовує досить значну рамку, щоб приховати її.
На внутрішньому екрані є видима складка. Кнопки живлення й гучності, а також решітки динаміків розташовані зверху. Нижню частину смартфона не видно, але можна з упевненістю сказати, що пристрій має порт USB-C. Загалом Pixel Fold виглядає досить тонким, що особливо важливо для складаного смартфона.
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