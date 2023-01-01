Google почне суворіше оцінювати продуктивність своїх співробітників — Finance.ua

Google почне суворіше оцінювати продуктивність своїх співробітників Сьогодні 23:00 — Фондовий ринок

Google почне суворіше оцінювати продуктивність своїх співробітників

Google оприлюднив нові подробиці щодо кардинального перезапуску системи оцінки продуктивності співробітників. І, як повідомляє CNBC, нова система стане значно суворішою, низьку оцінку отримають відразу 6% співробітників (замість 2%, які були раніше), а високі оцінки, навпаки, стане складніше отримати.

Як працюватиме нова система?

Відповідно до внутрішніх повідомлень Google, що є в розпорядженні CNBC, з новими правилами більше співробітників компанії ризикуватимуть отримати низькі оцінки продуктивності. При цьому високі оцінки за новою системою перевірки ефективності, навпаки, отримають менше людей.

Раніше в окремій презентації керівники Google представили більше деталей про новий процес перевірки ефективності. Згідно з новою системою, 6% штатних працівників потраплять до нижчої категорії. Фактично це втричі збільшує ризик потрапляння до цієї категорії, адже минулого року таких співробітників було всього 2%.

Водночас досягти високих оцінок буде важче: Google прогнозує, що лише 22% співробітників будуть оцінені в одній із двох найвищих категорій, проти 27% попереднього року.

Чому на оцінку продуктивності скаржаться?

На початку цього року Google оголосив про новий процес перевірки ефективності, відомий як Google Reviews and Development або GRAD.

Але нещодавно CNBC повідомив , що співробітники скаржилися на процедурні та технічні проблеми з GRAD ближче до кінцевих термінів, через що вони хвилювалися, що не отримають точну оцінку.

Тривога посилюється хвилею звільнень у технологічній галузі. У той час як Google наразі уникає масштабних скорочень робочих місць, які вдарили по інших технологічних компаніях, таких як Meta, співробітники все ж почали хвилюватися, чи можуть вони бути наступними.

Згідно з аудіозаписом зустрічі, отриманим CNBC, на останній загальній зустрічі компанії 8 грудня багато запитань з найвищим рейтингом описували стрес, пов’язаний з оглядом результатів діяльності на кінець року. Запитання також свідчать про те, що деякі працівники не вірять у те, що керівництво компанії прозоро керується чисельністю персоналу.

Чому це цікаво?

На грудневій загальній нараді на цю тему співробітники висловили розчарування керівниками, які довго рекламували прозорість, але не дають прямих відповідей на запитання про чисельність персоналу.

Крім того, деякі співробітники вважають, що нова система перевірки ефективності може бути способом для компанії скоротити кількість персоналу. Це особливо хвилює співробітників на фоні масових скорочень в інших технологічних компаніях.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.