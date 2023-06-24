Google побудує власне містечко в Маунтін-В'ю — Finance.ua

Google побудує власне містечко в Маунтін-В'ю Сьогодні 02:04 — Світ

Google побудує власне містечко в Маунтін-В'ю

Міська влада Маунтін-В'ю схвалила заявку компанії Google на будівництво багатофункціонального району площею 153 акра (~62 гектари) на південь від штаб-квартири техногіганта.

Про це повідомляє SFGATE

План розрахований на 30 років. За цей період компанія збудує майже 280 тис. кв. м офісних площ і 7000 житлових приміщень.

Компанія у партнерстві з девелопером Lendlease подала заявку на участь у конкурсі «Google North Bayshore Master Plan» у вересні 2021 року.

Спочатку забудовники планували відвести 20% житлових площ під доступне житло. Проте цей показник знизили до 15%, щоб зробити проєкт «життєздатним в умовах нестабільної економічної ситуації».

Майбутнє «місто у місті» Google

Нова забудова нагадує «фірмові містечка» американських поселень 1900-х років, де компанії утримували всі магазини та житло для своїх працівників. Але представник Google заявив, що ресторани, оселі та послуги нового проєкту слугуватимуть ширшій громаді Маунтін-В'ю.

Крім житла та офісних приміщень Google, плани включають 10,5 га громадських парків та відкритих просторів, до 26 тис. кв. м. комерційних площ на першому поверсі, землю під школу, нові вулиці та приватну комунальну систему.

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