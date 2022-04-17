Google, JPMorgan, Visa та інші американські компанії біжать із росії в Дубай — WSJ

Вчора 21:03

Американські компанії переміщують співробітників з росії до Об’єднаних Арабських Еміратів, використовуючи один з небагатьох відкритих коридорів для авіарейсів, які досі здійснюються з москви.

За словами людей, знайомих з переїздами, серед компаній, які здійснюють міграцію працівників з росії, такі банки з Уолл-стріт, як JPMorgan Chase та Goldman Sachs Group, фірми професійних послуг McKinsey та Boston Consulting Group, а також Google від Alphabet.

Міжнародна платіжна система Visa запропонувала переїзд усім своїм 210 співробітникам, які проживають у росії. Вона переміщає деяких із них до своїх офісів у Дубаї, а також українців, які втекли від війни, повідомили джерела, знайомі із ситуацією.

Такі консалтингові фірми, як Kearney та Alvarez & Marsal, які останніми роками розширили свою діяльність у Перській затоці, пропонують персоналу можливість переїхати, кажуть люди, знайомі з їхньою діяльністю.

Goldman Sachs перемістила з росії в Дубай близько 40 співробітників, пише WSJ. Банки поза США, наприклад, паризький Rothschild, також перевели співробітників у Дубай.

Британська юридична фірма Linklaters переміщує з росії 120 осіб, включаючи юристів та допоміжний персонал, деякі з яких переїжджають у Дубай.

WSJ зазначає, що така міграція компаній є позитивним моментом для цієї країни Перської затоки, оскільки вона прагне закріпити свій статус глобального комерційного центру.

ОАЕ також залишається одним із небагатьох партнерів США, які готові надавати візи росіянам, які не потрапили під дію санкцій, навіть якщо росія продовжує війну з Україною.

Наплив працівників відбувається через те, що ОАЕ значною мірою уникали критики російського вторгнення в Україну та не приєдналися до санкцій, запроваджених США та іншими західними країнами. Рейси між Дубаєм та містами росії, які здійснюють еміратські перевізники, продовжуються, навіть якщо європейський повітряний простір здебільшого закритий для російських авіакомпаній.

Потік росіян та людей інших національностей, які працюють на міжнародні фірми, ймовірно, ще більше посилить статус Дубая як глобального комерційного центру. Місто стало одним з небагатьох у світі під час пандемії коронавірусу, яке пом’якшило візові правила та привітало приїзд іноземних талантів.

WSJ нагадує, що ОАЕ, будучи ісламською країною, нещодавно декриміналізувала алкоголь і спільне проживання неодружених пар, а також ввела інші заходи, спрямовані на те, щоб забезпечити західним експатріантам подібний до їхніх країн спосіб життя. Ці зміни зробили ОАЕ привабливішими для транснаціональних компаній, які переміщують персонал, сказав Макфарлейн, відмовившись назвати конкретні компанії.

Прессекретар МЗС ОАЕ не відповіла на запити про те, як пом’якшення законодавства допомагає компаніям переміщати співробітників із росії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.