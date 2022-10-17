Google додає до Android та Chrome вхід за ключем доступу — без введення паролів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google додає до Android та Chrome вхід за ключем доступу — без введення паролів

Фондовий ринок
246
У травні Microsoft, Google та Apple зобов’язалися працювати з Альянсом FIDO над новими методами входу в систему, які дозволяють обійти недоліки паролів та працювати на різних платформах. Починаючи з середи, користувачі пристроїв Android можуть входити до служб на комп’ютерах з macOS або Windows без паролів за допомогою ключів входу.
Після створення пароля користувач може розблокувати смартфон або планшет за допомогою біометрії та використовувати його для входу на сумісні веб-сайти та додатки на комп’ютерах. Сервери не зберігають паролі, тому вони не можуть втекти, вони залишаються виключно на пристроях користувачів і синхронізуються між пристроями через хмару. Вимога локальної автентифікації також знижує ризик фішингу.
Apple зробила свій внесок в ініціативу у червні. iPhone під керуванням iOS 16 може використовувати Touch ID або Face ID для входу користувачів на веб-сайти Safari або додатки на macOS Ventura. Ключі доступу можуть синхронізуватися між пристроями за допомогою ланцюжка ключів iCloud із наскрізним шифруванням. iPhone також може входити до служб Windows, скануючи QR-коди.
Користувачі можуть створювати паролі з біометричними даними на пристрої Android для входу в служби в Chrome, Windows, macOS, iOS і ChromeOS. Подібно до того, як Apple зберігає ключі доступу у зв’язці ключів iCloud, Google зберігає їх у Google Password Manager.
Веб-розробники також можуть налаштувати підтримку ключів доступу через Chrome за допомогою WebAuthn API. Ця функція пройшла бета-тестування через сервіси Google Play та Chrome Canary, а у стабільних каналах з’явиться пізніше цього року. Також протягом року Google хоче додати власні програми для Android в екосистему ключів доступу.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.