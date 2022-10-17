Google додає до Android та Chrome вхід за ключем доступу — без введення паролів Вчора 02:36 — Фондовий ринок

У травні Microsoft, Google та Apple зобов’язалися працювати з Альянсом FIDO над новими методами входу в систему, які дозволяють обійти недоліки паролів та працювати на різних платформах. Починаючи з середи, користувачі пристроїв Android можуть входити до служб на комп’ютерах з macOS або Windows без паролів за допомогою ключів входу.

Після створення пароля користувач може розблокувати смартфон або планшет за допомогою біометрії та використовувати його для входу на сумісні веб-сайти та додатки на комп’ютерах. Сервери не зберігають паролі, тому вони не можуть втекти, вони залишаються виключно на пристроях користувачів і синхронізуються між пристроями через хмару. Вимога локальної автентифікації також знижує ризик фішингу.

Apple зробила свій внесок в ініціативу у червні. iPhone під керуванням iOS 16 може використовувати Touch ID або Face ID для входу користувачів на веб-сайти Safari або додатки на macOS Ventura. Ключі доступу можуть синхронізуватися між пристроями за допомогою ланцюжка ключів iCloud із наскрізним шифруванням. iPhone також може входити до служб Windows, скануючи QR-коди.

Користувачі можуть створювати паролі з біометричними даними на пристрої Android для входу в служби в Chrome, Windows, macOS, iOS і ChromeOS. Подібно до того, як Apple зберігає ключі доступу у зв’язці ключів iCloud, Google зберігає їх у Google Password Manager.

Веб-розробники також можуть налаштувати підтримку ключів доступу через Chrome за допомогою WebAuthn API. Ця функція пройшла бета-тестування через сервіси Google Play та Chrome Canary, а у стабільних каналах з’явиться пізніше цього року. Також протягом року Google хоче додати власні програми для Android в екосистему ключів доступу.

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