Google додасть сповіщення про повітряну тривогу для всіх телефонів на Android — Finance.ua

Google додасть сповіщення про повітряну тривогу для всіх телефонів на Android

Компанія Google у співпраці з українським урядом запроваджує систему сповіщення про повітряну тривогу для всіх телефонів на ОС Android в Україні.

Про це повідомляється у блозі Google від 10 березня.

"Ми всі бачили фотографії гуманітарної катастрофи, що розгортається в Україні. Щоб допомогти зростаючій кількості біженців у регіоні, ми розробляємо способи, щоб підприємства позначали, якщо вони надають послуги біженцям.

Починаючи з сьогоднішнього дня власники готелів у сусідніх з Україною країнах можуть вказувати в профілі своєї компанії, чи пропонують вони безкоштовне або пільгове проживання для біженців. А місцеві підприємства можуть розміщувати повідомлення в профілі своєї компанії в Пошуку та на Картах, щоб пропонувати різноманітні послуги та допомогу біженцям з України", — кажуть в компанії.

«На жаль, мільйони людей в Україні зараз покладаються на оповіщення про авіаудари, щоб спробувати дістатися до безпечного місця. На прохання та за сприяння уряду України ми розпочали впровадження системи швидкого сповіщення про повітряну тривогу для телефонів Android в Україні», — додали в Google.

Система базується на механізмі попередження про землетруси, пояснив віцепрезидент з інженерії Android Дейв Бьорк.

Запроваджувати оновлення почали 11 березня — українські Android-смартфони отримають його в наступні кілька днів.

Дані про повітряну тривогу Google братиме з української державної системи попередження.

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