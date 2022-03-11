Goldman Sachs спрогнозував, як зміниться економіка Європи, якщо вимкне газ — Finance.ua

Goldman Sachs спрогнозував, як зміниться економіка Європи, якщо вимкне газ

Goldman Sachs спрогнозував, як зміниться економіка Європи, якщо вимкне газ

Європа задовольняє майже чверть своїх енергетичних потреб завдяки природному газу, майже третину якого вона імпортує з рф. За прогнозами Goldman Sachs, що будь які подальші розриви у поставках газу матимуть значний негативний ефект на економіку та інфляцію єврозони, пише CNBC.

Природній газ знову опинився у центрі уваги, після того як Росія попередила, що може зупинити поставки газу до Європи через «Північний потік-1».

Росія позиціонує такий крок як відповідь на рішення Німеччини відмовитися від запуску «Північного потоку-2», а також на безпрецедентні санкції, які західні країни ввели у відповідь на російське вторгнення.

Що прогнозує Goldman Sachs

Головний економіст Goldman з європейських питань Свен Ярі та його команда змоделювали декілька сценаріїв та оцінили їхній можливий вплив на економіку ЄС.

Інвестбанк розглянув три потенційні варіанти розвитку кризи:

Перший: подальших порушень у поставках газу не відбувається.

Другий: імпорт газу через Україну зупиняється до кінця року.

Третій: рф повністю зупиняє експорт газу до Європи до кінця року.

За оцінками Goldman, перший сценарій означатиме падіння росту ВВП Європи на 0,6 відсоткового пункта, порівняно з базовим сценарієм банку на 2022. При цьому у Великобританії цей показник складе 0,1 в.п., а у Німеччині — цілих 0,9 в.п.

Повна зупинка поставок газу означатиме падіння ВВП Єврозони на 2,2 вп за рік, порівняно з базовим прогнозом. Особливо постраждають Німеччина та Італія — 3,4 вп та 2,6 вп відповідно.

З точки зору інфляції, зупинка імпорту газу через українську ГТС додасть до неї 0,7 вп, а повна зупинка російського експорту — 1,3 вп.

Перспектива подальшого здорожчання енергоносіїв викликала ріст занепокоєння щодо стагфляції, тобто росту інфляції при стагнації економіки.

Водночас стратеги BCA Research вважають повну зупинку експорту малоймовірною. Вони вказують, що у російського бюджету залишається все менше джерел доходу, тож експорт газу стає критичним для російської економіки.

Звісно росія намагається диверсифікувати свої поставки. Наприклад, минулого місяця було укладено нову угоду з Пекіном про постачання китайській енергетичній корпорації додаткових 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Однак, за словами економіста BCA Research Матьє Саварі, будівництво нового трубопроводу для цих поставок триватиме ще два-три роки.

Експерт додає, що погрози росії підкреслюють складність ситуації, у якій опинилася Європа.

«Доки не зникне надбавка за ризик у цінах на нафту та природний газ, в Єврозоні триватиме період стагфляції. Інвесторам варто з обережністю підходити до європейських ризикових активів у найближчому майбутньому,» — вважає він.

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