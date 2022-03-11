Goldman Sachs спрогнозував, як зміниться економіка Європи, якщо вимкне газ — Finance.ua

Goldman Sachs спрогнозував, як зміниться економіка Європи, якщо вимкне газ
Європа задовольняє майже чверть своїх енергетичних потреб завдяки природному газу, майже третину якого вона імпортує з рф. За прогнозами Goldman Sachs, що будь які подальші розриви у поставках газу матимуть значний негативний ефект на економіку та інфляцію єврозони, пише CNBC.
Природній газ знову опинився у центрі уваги, після того як Росія попередила, що може зупинити поставки газу до Європи через «Північний потік-1».
Росія позиціонує такий крок як відповідь на рішення Німеччини відмовитися від запуску «Північного потоку-2», а також на безпрецедентні санкції, які західні країни ввели у відповідь на російське вторгнення.
Що прогнозує Goldman Sachs
Головний економіст Goldman з європейських питань Свен Ярі та його команда змоделювали декілька сценаріїв та оцінили їхній можливий вплив на економіку ЄС.
Інвестбанк розглянув три потенційні варіанти розвитку кризи:
Перший: подальших порушень у поставках газу не відбувається.
Другий: імпорт газу через Україну зупиняється до кінця року.
Третій: рф повністю зупиняє експорт газу до Європи до кінця року.
За оцінками Goldman, перший сценарій означатиме падіння росту ВВП Європи на 0,6 відсоткового пункта, порівняно з базовим сценарієм банку на 2022. При цьому у Великобританії цей показник складе 0,1 в.п., а у Німеччині — цілих 0,9 в.п.
Повна зупинка поставок газу означатиме падіння ВВП Єврозони на 2,2 вп за рік, порівняно з базовим прогнозом. Особливо постраждають Німеччина та Італія — 3,4 вп та 2,6 вп відповідно.
З точки зору інфляції, зупинка імпорту газу через українську ГТС додасть до неї 0,7 вп, а повна зупинка російського експорту — 1,3 вп.
Перспектива подальшого здорожчання енергоносіїв викликала ріст занепокоєння щодо стагфляції, тобто росту інфляції при стагнації економіки.
Водночас стратеги BCA Research вважають повну зупинку експорту малоймовірною. Вони вказують, що у російського бюджету залишається все менше джерел доходу, тож експорт газу стає критичним для російської економіки.
Звісно росія намагається диверсифікувати свої поставки. Наприклад, минулого місяця було укладено нову угоду з Пекіном про постачання китайській енергетичній корпорації додаткових 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Однак, за словами економіста BCA Research Матьє Саварі, будівництво нового трубопроводу для цих поставок триватиме ще два-три роки.
Експерт додає, що погрози росії підкреслюють складність ситуації, у якій опинилася Європа.
«Доки не зникне надбавка за ризик у цінах на нафту та природний газ, в Єврозоні триватиме період стагфляції. Інвесторам варто з обережністю підходити до європейських ризикових активів у найближчому майбутньому,» — вважає він.