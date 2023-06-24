Goldman Sachs пророчить важкі часи для економіки Китаю — Finance.ua

Goldman Sachs пророчить важкі часи для економіки Китаю 24.06.2023, 01:23 — Світ

Goldman Sachs пророчить важкі часи для економіки Китаю

Аналітики Goldman Sachs знизили прогнози економічного зростання Китаю, посилаючись на постійну слабку довіру і «хмару» над ринком нерухомості як сильніші, ніж очікувалося, перешкоди.

Як повідомляє Reuters, американський інвестиційний банк знизив свій річний прогноз зростання реального ВВП другої найбільшої економіки світу з 6% до 5,4%. Банк також знизив прогноз зростання на 2024 рік з 4,6% до 4,5%.

«Це скорочення слідує за аналогічними кроками інших аналітиків, хоча Goldman залишається одним з найоптимістичніших, оскільки дані свідчать про те, що відновлення Китаю після пандемії сповільнюється. Нещодавно банк також, як і інші, знизив свій прогноз щодо китайської валюти», — пише агентство.

«Жодне пожвавлення в економіці не згасало так швидко, як у Китаї», — зазначають аналітики на чолі з економістом Хуей Шаном, називаючи основною причиною спад на ринку нерухомості та його наслідки.

«Ми вважаємо, що зустрічні вітри зростання, ймовірно, збережуться, а політики будуть обмежені економічними та політичними міркуваннями в наданні значущих стимулів», — кажуть аналітики Goldman Sachs.

Уряд Китаю встановив скромний цільовий показник зростання ВВП на рівні близько 5% на цей рік після того, як він не досяг мети на 2022 рік, а державні ЗМІ повідомили, що в п’ятницю відбулося засідання кабінету міністрів, на якому обговорювалися заходи щодо стимулювання зростання.

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