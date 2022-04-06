GM та Honda розроблять доступні електромобілі вартістю менше ніж $30 тис. — Finance.ua

GM та Honda розроблять доступні електромобілі вартістю менше ніж $30 тис.

GM та Honda розроблять доступні електромобілі вартістю менше ніж $30 тис., AP Photos

Американський та японський автовиробники General Motors та Honda Motor Co. разом розроблять модельний ряд електрокарів, доступних широкому колу споживачів, вартістю менше ніж $30 тис.

«GM та Honda використають свої передові технології, дизайн та виробничі стратегії для створення доступного та затребуваного електромобіля у всьому світі, включаючи наші ключові ринки в Північній і Південній Америці та Китаї», — заявила голова GM Мері Барра, слова якої наведено у пресрелізі компанії.

Компанії, як очікується, розпочнуть масове виробництво у 2027 році. Вони планують випускати мільйони найпопулярніших серед населення автомобілів, зокрема компактні кросовери.

Підвищення доступності електромобілів є ключовою проблемою у процесі масової адаптації споживачів до нових технологій. Незважаючи на те, що популярність таких автомобілів зростає, їх, як і раніше, можуть дозволити переважно багатші верстви населення.

GM та Honda домовилися також співпрацювати у питанні розробки нових технологій виробництва акумуляторів для ще більшого зниження вартості електрифікації, покращення технологій керування та підвищення стійкості виробництва.

Згідно з планами GM, компанія має намір до 2025 року виробляти та продавати майже 2 млн електрокарів у світі щорічно. Honda водночас раніше фокусувалася переважно на випуску гібридних автомобілів, але останнім часом почала розширювати пропозицію електрокарів.

Підприємства не поділилися фінансовими подробицями нового партнерства. GM та Honda співпрацюють не вперше. Раніше Honda інвестувала $750 млн у підрозділ з розробки безпілотних технологій керування GM — Cruise. Компанії також співпрацюють у сфері виробництва акумуляторів та автомобілів на паливних елементах.

Котирування акцій GM знижуються на 3,8% на торгах у Нью-Йорку у вівторок. Папери Honda подешевшали на 0,6% на торгах у Токіо.

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