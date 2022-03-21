Glovo запустив послуги, доступні на всій території України — Finance.ua

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Glovo запустив послуги, доступні на всій території України

Вчора 20:32Особисті фінанси
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Glovo запустив послуги, доступні на всій території УкраїниGlovo запустив послуги, доступні на всій території України
Сервіс доставки Glovo запустив нові послуги в додатку, доступні для користувачів на території всієї України.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Наразі користувачам програми Glovo на території всієї України доступні нові опції:
  • зробити внесок у благодійні фонди;
  • замовити медичні онлайн-консультаці.
Компанія адаптувала сервіс до військових реалій та зробила додаток доступним не тільки в тих містах, де діє кур’єрська доставка, а й на території всієї країни.
На всій території України для користувачів програми Glovo тепер доступні два бабли Допоможи Україні! та Здоров’я у новому форматі.
«Тепер користувач Glovo у кожному куточку України може отримати консультацію лікаря по телефону або задонейтити у фонд або гуманітарну організацію,» — розповів генеральний менеджер компанії Glovo Дмитро Расновський.
У баблі Допоможи Україні можна зробити внесок у фонд Повернись живим або Товариству Червоного Хреста України. Розмір внеску варіюється від 10 грн. до 10 тисяч гривень.
У баблі Здоров’я є дві опції замовлення медичних онлайн-консультацій. Опція Медичні послуги має інформаційний характер і містить контактні телефони лікарів різного профілю, які надають безкоштовні консультації.
За матеріалами: НВ
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