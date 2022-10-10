GlobalLogic відкрила центри розробки в Мексиці — Finance.ua

GlobalLogic відкрила центри розробки в Мексиці Вчора 09:45 — Фондовий ринок

GlobalLogic відкрила центри розробки в Мексиці

Міжнародна IT-компанія GlobalLogic відкрила два нові центри розробки у Мексиці. Офіси розташовані в містах Гвадалахара та Мехіко.

Про це повідомляє пресслужба компанії

«Мексика демонструє швидкий розвиток ІТ-індустрії та гарні умови для професійного розвитку. Відкриття нових інжинірингових центрів в Латинській Америці — це частина глобальної стратегії зростання GlobalLogic», — сказано в повідомленні.

Читайте також GlobalLogic від початку війни виділила на допомогу Україні 500 млн грн

Для чого це необхідно. Розширення дозволить компанії посилити присутність у латиноамериканському регіоні, задовольнити високий попит на цифрові рішення та надати нові кар’єрні можливості для інженерів.

«Офіси посилять технічну експертизу в регіонах та полегшать обмін досвідом між спеціалістами. Компанія обов’язково повернеться до планів розширення в Україні з настанням миру у нашій державі», — прокоментував старший віцепрезидент GlobalLogic зі стратегії та технологій Андрій Яворський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.