GlobalLogic відкрила центри розробки в Мексиці — Finance.ua
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GlobalLogic відкрила центри розробки в Мексиці

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GlobalLogic відкрила центри розробки в Мексиці
GlobalLogic відкрила центри розробки в Мексиці
Міжнародна IT-компанія GlobalLogic відкрила два нові центри розробки у Мексиці. Офіси розташовані в містах Гвадалахара та Мехіко.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Мексика демонструє швидкий розвиток ІТ-індустрії та гарні умови для професійного розвитку. Відкриття нових інжинірингових центрів в Латинській Америці — це частина глобальної стратегії зростання GlobalLogic», — сказано в повідомленні.
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Для чого це необхідно. Розширення дозволить компанії посилити присутність у латиноамериканському регіоні, задовольнити високий попит на цифрові рішення та надати нові кар’єрні можливості для інженерів.
«Офіси посилять технічну експертизу в регіонах та полегшать обмін досвідом між спеціалістами. Компанія обов’язково повернеться до планів розширення в Україні з настанням миру у нашій державі», — прокоментував старший віцепрезидент GlobalLogic зі стратегії та технологій Андрій Яворський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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