GlobalLogic від початку війни виділила на допомогу Україні 500 млн грн — Finance.ua
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GlobalLogic від початку війни виділила на допомогу Україні 500 млн грн

Вчора 13:46Фондовий ринок
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Від початку війни IT-компанія GlobalLogic надала Україні та українцям допомоги на пів мільярда гривень.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
«GlobalLogic вклала значні ресурси для підтримки своїх спеціалістів та народу України... Всі спеціалісти GlobalLogic Ukraine отримали додаткову фінансову підтримку, а також допомогу в переїзді, розміщенні та психологічну підтримку. GlobalLogic продовжує виплачувати всі компенсації своїм фахівцям, як зазвичай», — зазначили у компанії.
Крім того, GlobalLogic Ukraine перерахувала 1 млн гривень благодійному фонду «Повернись живим».
Крім того, компанія заохочує партнерів приєднатися до допомоги Україні. За допомогою організації WeSpire, GlobalLogic запустила платформу для пожертв, щоб клієнти та партнери могли передавати кошти, які підуть на допомогу Україні та її громадянам.
Компанія обрала п’ять конкретних організацій, які можуть надати негайну допомогу безпосередньо Україні. GlobalLogic оплачує всі комісії за обробку платежів, тому 100% пожертв надходять безпосередньо українцям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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