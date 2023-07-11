GlobalLogic придбає ірландську компанію з розробки хмарного програмного забезпечення — Finance.ua

GlobalLogic придбає ірландську компанію з розробки хмарного програмного забезпечення Сьогодні 15:55

GlobalLogic придбає ірландську компанію з розробки хмарного програмного забезпечення

GlobalLogic, компанія Hitachi Group і лідер у сфері цифрової інженерії, оголосила про укладення угоди з придбання Sidero Ltd. — провідної ірландської компанії з розробки хмарного програмного забезпечення у сфері зв’язку. Ця стратегічна угода спрямована на зміцнення потенціалу GlobalLogic у динамічному секторі комунікаційних технологій та розширення присутності компанії в Європі, зокрема в Ірландії.

Про це Finance.ua повідомила пресслужба компанії

Навіщо? Придбання Придбання Sidero поглибить компетенції GlobalLogic у сфері інжинірингу, архітектури та хмарного програмного забезпечення, а також розширить присутність компанії в Європі.

Як зазначається у повідомленні, компанії в індустрії комунікацій традиційно є найбільш інноваційними, коли мова йде про цифрову трансформацію. Досвід Sidero у таких технологіях, як Radio Access Network (RAN, мережа радіодоступу), Self-Optimizing Networks (SON, самоорганізовані мережі), хмарних рішеннях та практиках гнучкої розробки (Agile), доповнять велике інженерне портфоліо GlobalLogic. Талановита команда інженерів та дизайнерів Sidero, яка розташована в Атлоні (Республіка Ірландія) та Ньюрі (Північна Ірландія), створюватиме інноваційні рішення для поточних та майбутніх клієнтів GlobalLogic.

Читайте також GlobalLogic купує новий бізнес у Латинській Америці

«Значний досвід GlobalLogic в галузі комунікаційних технологій ідеально доповнить компетенції Sidero. Разом ми принесемо ще більшу користь нашим клієнтам та зміцнимо провідні позиції в цьому та інших високодинамічних сегментах ринку», — говорить Нітеш Банга, президент та CEO GlobalLogic.

Умови угоди не розголошуються. Згідно з домовленостями Sidero продовжить працювати в поточному складі як дочірня компанія GlobalLogic. Угода підлягає звичайному схваленню регуляторних органів. Очікується, що вона буде остаточно укладена в другій половині 2023 року.

Довідка Finance.ua:

GlobalLogic — компанія групи Hitachi, що входить до складу Hitachi, Ltd. Компанія розвиває соціальні інновації за допомогою даних і технологій, щоб підвищувати якість життя людей у всьому світі;

Sidero Ltd. була заснована у місті Атлон (Ірландія) у 2013 році та на сьогодні є домом для однієї з найкомпетентніших та найдосвідченіших команд програмістів та експертів з хмарних технологій в Ірландії. Sidero створює критично важливе програмне забезпечення для одних із найуспішніших ірландських і міжнародних компаній;



як партнер Amazon Web Services (AWS) з акредитованими консультантами, Sidero все більше використовує Cloud Native для розробки, впровадження та запуску програмного забезпечення. Це середовище забезпечує гнучкість хмарних обчислень, тим самим зберігаючи потрібну для бізнесів швидкість надання різноманітних додатків.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.