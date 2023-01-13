GlobalLogic купує новий бізнес у Латинській Америці — Finance.ua

GlobalLogic купує новий бізнес у Латинській Америці Сьогодні 15:12 — Фондовий ринок

GlobalLogic купує новий бізнес у Латинській Америці, Зображення: GlobalLogic

Компанія GlobalLogic оголосила про придбання Hexacta — пан-латиноамериканської компанії цифрової інженерії та обробки даних.

Про це повідомляє пресслужба GlobalLogic

Як зазначили у компанії, придбання є частиною стратегії GlobalLogic щодо розширення своїх пропозицій і збільшення виняткових інженерних талантів.

Понад 20 років Hexacta надає послуги з розробки програмного забезпечення, ІТ-консультацій, UI/UX дизайну, аналітики даних.

Організації продовжують інвестувати в створення нових цифрових продуктів, платформ і досвіду, щоб ефективніше залучати клієнтів, створювати нові джерела доходу та ставати більш стійкими.

Читайте також: Як цифрові тренди та технології змінюють український бізнес

«Hexacta зміцнює вже успішну присутність GlobalLogic у Латинській Америці. Команда інженерів Hexacta володіє глибоким досвідом роботи з великими даними та аналітикою, хмарними сервісами, розробкою повного стека та тестуванням — усе це є основними можливостями, необхідними для створення передових цифрових продуктів і платформ. А стратегічне розташування Hexacta ідеально підходить для клієнтів у Північній та Південній Америці через часову та культурну близькість. Hexacta об’єднує 800 співробітників у 10 центрах в Аргентині, Колумбії, Перу, Сполучених Штатах і Уругваї під егідою GlobalLogic», — додали в компанії.

Умови угоди не розголошуються. Згідно з угодою, Hexacta продовжить працювати зі своїм існуючим керівництвом і персоналом як дочірня компанія, що повністю належить GlobalLogic. Угода підлягає звичайному схваленню регуляторних органів і очікується, що вона буде завершена до кінця першого кварталу 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.