GlobalLogic купує новий бізнес у Латинській Америці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

GlobalLogic купує новий бізнес у Латинській Америці

Фондовий ринок
73
GlobalLogic купує новий бізнес у Латинській Америці
GlobalLogic купує новий бізнес у Латинській Америці, Зображення: GlobalLogic
Компанія GlobalLogic оголосила про придбання Hexacta — пан-латиноамериканської компанії цифрової інженерії та обробки даних.
Про це повідомляє пресслужба GlobalLogic.
Як зазначили у компанії, придбання є частиною стратегії GlobalLogic щодо розширення своїх пропозицій і збільшення виняткових інженерних талантів.
Понад 20 років Hexacta надає послуги з розробки програмного забезпечення, ІТ-консультацій, UI/UX дизайну, аналітики даних.
Організації продовжують інвестувати в створення нових цифрових продуктів, платформ і досвіду, щоб ефективніше залучати клієнтів, створювати нові джерела доходу та ставати більш стійкими.

Читайте також: Як цифрові тренди та технології змінюють український бізнес

«Hexacta зміцнює вже успішну присутність GlobalLogic у Латинській Америці. Команда інженерів Hexacta володіє глибоким досвідом роботи з великими даними та аналітикою, хмарними сервісами, розробкою повного стека та тестуванням — усе це є основними можливостями, необхідними для створення передових цифрових продуктів і платформ. А стратегічне розташування Hexacta ідеально підходить для клієнтів у Північній та Південній Америці через часову та культурну близькість. Hexacta об’єднує 800 співробітників у 10 центрах в Аргентині, Колумбії, Перу, Сполучених Штатах і Уругваї під егідою GlobalLogic», — додали в компанії.
Умови угоди не розголошуються. Згідно з угодою, Hexacta продовжить працювати зі своїм існуючим керівництвом і персоналом як дочірня компанія, що повністю належить GlobalLogic. Угода підлягає звичайному схваленню регуляторних органів і очікується, що вона буде завершена до кінця першого кварталу 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.