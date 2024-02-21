GlobalFoundries розширить виробництво чипів у США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

GlobalFoundries розширить виробництво чипів у США

Технології&Авто
14
GlobalFoundries, третій у світі контрактний виробник мікросхем, планує побудувати новий завод з виробництва напівпровідників у штаті Нью-Йорк і розширити свої існуючі виробничі потужності в Нью-Йорку і Вермонті.
Про це повідомляє Reuters.
Уряд США виділяє компанії $1,5 млрд, а загальний обсяг інвестицій може досягти $12,5 млрд.
Читайте також
Проєкти, підтримані законом про мікросхеми, створять понад 10 тис робочих місць з високою заробітною платою протягом десяти років. Ці чипи мають важливе значення для національної безпеки США.
Міністр торгівлі наголосила на необхідності стимулювання виробництва напівпровідників у країні. Угода між GlobalFoundries та General Motors щодо постачання чипів довгострокова, що допоможе уникнути дефіциту, як це сталося під час пандемії.
Читайте також
Новий завод у штаті Нью-Йорк буде виробляти дорогі чипи, які наразі не виробляються в США, а завод у Вермонті стане першим великим виробником напівпровідників нового покоління на основі нітриду галію.
У планах уряду виділити ще кілька грантів для фінансування програми стимулювання виробництва напівпровідників вартістю $39 млрд.
За матеріалами:
Speka
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.