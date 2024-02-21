GlobalFoundries розширить виробництво чипів у США — Finance.ua

GlobalFoundries розширить виробництво чипів у США 21.02.2024, 00:37 — Технології&Авто

GlobalFoundries, третій у світі контрактний виробник мікросхем, планує побудувати новий завод з виробництва напівпровідників у штаті Нью-Йорк і розширити свої існуючі виробничі потужності в Нью-Йорку і Вермонті.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд США виділяє компанії $1,5 млрд, а загальний обсяг інвестицій може досягти $12,5 млрд.

Проєкти, підтримані законом про мікросхеми, створять понад 10 тис робочих місць з високою заробітною платою протягом десяти років. Ці чипи мають важливе значення для національної безпеки США.

Міністр торгівлі наголосила на необхідності стимулювання виробництва напівпровідників у країні. Угода між GlobalFoundries та General Motors щодо постачання чипів довгострокова, що допоможе уникнути дефіциту, як це сталося під час пандемії.

Новий завод у штаті Нью-Йорк буде виробляти дорогі чипи, які наразі не виробляються в США, а завод у Вермонті стане першим великим виробником напівпровідників нового покоління на основі нітриду галію.

У планах уряду виділити ще кілька грантів для фінансування програми стимулювання виробництва напівпровідників вартістю $39 млрд.

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