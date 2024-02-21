GlobalFoundries розширить виробництво чипів у США — Finance.ua

GlobalFoundries розширить виробництво чипів у США
GlobalFoundries, третій у світі контрактний виробник мікросхем, планує побудувати новий завод з виробництва напівпровідників у штаті Нью-Йорк і розширити свої існуючі виробничі потужності в Нью-Йорку і Вермонті.
Про це повідомляє Reuters.
Уряд США виділяє компанії $1,5 млрд, а загальний обсяг інвестицій може досягти $12,5 млрд.
Проєкти, підтримані законом про мікросхеми, створять понад 10 тис робочих місць з високою заробітною платою протягом десяти років. Ці чипи мають важливе значення для національної безпеки США.
Міністр торгівлі наголосила на необхідності стимулювання виробництва напівпровідників у країні. Угода між GlobalFoundries та General Motors щодо постачання чипів довгострокова, що допоможе уникнути дефіциту, як це сталося під час пандемії.
Новий завод у штаті Нью-Йорк буде виробляти дорогі чипи, які наразі не виробляються в США, а завод у Вермонті стане першим великим виробником напівпровідників нового покоління на основі нітриду галію.
У планах уряду виділити ще кілька грантів для фінансування програми стимулювання виробництва напівпровідників вартістю $39 млрд.
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