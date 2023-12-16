Genesis представила оновлений седан G80 (фото) — Finance.ua

Genesis представила оновлений седан G80 (фото) 16.12.2023, 01:07 — Технології&Авто

Genesis представила оновлений седан G80 (фото), Фото: carscoops

Компанія Genesis, яка є преміальним суббрендом Hyundai, представила оновлений автомобіль G80. Він пройшов плановий рестайлінг слідом за спорідненими GV80 та GV80 Coupe.

Модель виглядає знайомо. Вона втілює в собі ідею «спортивної елегантності» і отримала решітку радіатора з новим малюнком, фари з підкоригованою графікою і передній бампер зі збільшеним повітрозабірником. Ще можна відзначити прихований вихлоп та 20-дюймові колеса з особливим дизайном. Модель буде доступна у десяти кольорах, включаючи новий відтінок Brooklyn Brown.

Фото: carscoops

Крім стандартної версії моделі Genesis показав оновлений G80 Sport. Він відрізняється унікальним переднім бампером з агресивними повітрозабірниками, V-подібними акцентами та здвоєними патрубками вихлопної системи.

Салон G80 також підкоригували. У його оснащення увійшов 27-дюймовий дисплей, який поєднує цифрову панель приладів і мультимедійну систему. Ще є новий блок управління системою клімат-контролю та важіль коробки передач.

Фото: carscoops

Преміальний седан пропонуватиметься з 2,5- та 3,5-літровими двигунами потужністю 304, 375 та 415 к.с. Також буде доступний електричний варіант із віддачею 470 к.с., який зможе проїжджати на одному заряді до 450 км.

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