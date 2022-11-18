Genesis показав новий електричний кабріолет — Finance.ua
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Genesis показав новий електричний кабріолет

Технології&Авто
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Genesis показав новий електричний кабріолет
Genesis показав новий електричний кабріолет, Фото: carscoops.com
Південнокорейський бренд Genesis (належить Hyundai) показав третю модель електромобіля у Х-серії на спеціальному заході у Лос-Анджелесі.
Про це пише Carscoops.
Завершив трилогію прототип електричного кабріолету Genesis X Convertible Concept.
Як і у другої моделі в лінійці Speedium Coupe, у кабріолету відсутня решітка радіатора. Місце, де вона має бути, окреслено світлодіодними лініями. Концепт набув характерної оптики Quad Lights. Дизайн кузова оновили, додавши різкіші грані над колесами і «антиклиноподібну параболічну лінію», що простяглася від капота до багажника.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Відмінною особливістю нової моделі X є складний жорсткий дах із прозорими люками над передніми пасажирами.
Оббивка салону виконана з вовняної тканини та шкіри. З розважальних опцій виробник називає імерсивну аудіосистему, розроблену корейським саунд-дизайнером.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
За словами офіційного представника бренду Genesis, лінійка Х покликана дати уявлення про майбутні серійні машини південнокорейської марки, яка до 2030 року планує відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння на користь електричних агрегатів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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