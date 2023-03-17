General Motors знову зупиняє своє виробництво — Finance.ua
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General Motors знову зупиняє своє виробництво

Фондовий ринок
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Американський концерн заявив у вівторок, що його складальний завод у Сілао в Мексиці, який виробляє пікапи Chevrolet та GMC, продовжить зупинку виробництва до 20 березня через нерозкриту тимчасову проблему з ланцюжком поставок, пише newsyou.
Найбільший автовиробник США раніше оголосив, що з 4 по 12 березня припиняє виробництво на своєму заводі в Мексиці через проблеми з ланцюжком постачання. Тоді у прес-службі марки заявили, що компанія працює з постачальниками над вирішенням проблеми з ланцюжком постачань і планує відновити виробництво наступного тижня.
У GM відмовилися повідомити, в чому проблема, але заявили, що вона не пов’язана з напівпровідниковими чипами.
Фінансовий директор GM Пол Джейкобсон заявив у січні, що автовиробник продовжує «стикатися з деякими проблемами з ланцюжками постачання та логістикою, але в цілому все йде в правильному напрямку».
Минулого місяця GM зазначила, що з 27 березня на два тижні призупинить складальний завод у Форт-Уейні, штат Індіана, який скаладає пікапи Chevrolet Silverado та GMC Sierra, щоб підтримувати «оптимальний рівень запасів у наших дилерських центрах». GM заявила, що зупинка виробництва в Мексиці не була пов’язана із зусиллями щодо оптимізації запасів.
За матеріалами:
Finance.ua
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